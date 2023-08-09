Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akun Instagram Oklin Fia Lenyap Usai Konten Makan Es Krim Viral

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:55 WIB
Akun Instagram Oklin Fia Lenyap Usai Konten Makan Es Krim Viral
Oklin Fia. (Foto: Instagram/@oklinnnnn.fans)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Oklin Fia belakangan menjadi sorotan netizen. Pasalnya, ia membuat konten makan es krim dengan gaya yang tidak senonoh.

Dalam unggahannya itu, perempuan berhijab itu menjilat es krim di depan kemaluan pria sambil bersimpuh. Ekspresinya tampak vulgar hingga seperti tengah membuat konten film dewasa.

Hal ini lantas mengundang amarah netizen. Bahkan, banyak yang menuntut Oklin Fia agar bisa diproses secara hukum atas aksinya itu.

Meski memang terkenal kerap membuat konten vulgar sejak dulu, namun banyak yang menilai, aksi Oklin satu ini sudah terlalu kelewat batas. Pasalnya, wanita berusia 22 tahun itu justru dianggap mencoreng nilai hijab yang ia kenakan.

Hal itulah yang membuat netizen geram dan berbondong-bondong mereport akun sosial media Oklin Fia. Langkah tersebut diyakini bisa membuatnya jera untuk tidak lagi membuat konten yang tidak senonoh.

Halaman:
1 2
