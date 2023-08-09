Kabar Bahagia, Sammy Simorangkir Dikaruniai Anak Ketiga di Tanggal Cantik

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Sammy Simorangkir dan Viviane. Pasalnya, pasangan itu dikaruniai anak ketiga berjenis kelamin laki-laki.

Kabar bahagia itu diketahui dari sosial media milik Sammy Simorangkir. Di mana, pria berdarah Batak itu memposting sebuah foto sang buah hati yang telah lahir ke dunia tersebut.

"8-8-2023 ELhanan Lasroha Simorangkir," tulis Sammy Simorangkir, Rabu (9/8/2023).

Kehadiran sang buah hatinya itu membuat Sammy Simorangkir merasa bersyukur.

"Hanya bisa mengucap syukur...dan berterima kasih PadaMu Tuhan," ucapnya lagi.

Melihat unggahan itu, selain netizen sejumlah publik figur ikut memberikan ucapan selamat atas kelahiran anak ketiga dari Sammy Simorangkir dan Viviane itu.

BACA JUGA: Sammy Simorangkir Pilih Hidup Sederhana Tanpa Utang

"Wahhh..Puji Tuhan...Welcome to the world Baby EL sayang...Selamat juga untuk Papa @sammysimorangkir dan mama @viv_viviane n kedua abang-abang jagonya...GBU all," ujar Ruth Sahanaya.

"Alhamdulillah, selamat datang kedunia, hasian!," ucap Marcel Siahaan.

"Selamat @sammysimorangkir dan @viv_viviane atas kelahiran Baby EL," ujar Vina Panduwinata.