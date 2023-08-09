Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Bahagia, Sammy Simorangkir Dikaruniai Anak Ketiga di Tanggal Cantik

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:43 WIB
Kabar Bahagia, Sammy Simorangkir Dikaruniai Anak Ketiga di Tanggal Cantik
Sammy Simorangkir dan Viviane. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Sammy Simorangkir dan Viviane. Pasalnya, pasangan itu dikaruniai anak ketiga berjenis kelamin laki-laki.

Kabar bahagia itu diketahui dari sosial media milik Sammy Simorangkir. Di mana, pria berdarah Batak itu memposting sebuah foto sang buah hati yang telah lahir ke dunia tersebut.

"8-8-2023 ELhanan Lasroha Simorangkir," tulis Sammy Simorangkir, Rabu (9/8/2023).

Sammy Simorangkir

Kehadiran sang buah hatinya itu membuat Sammy Simorangkir merasa bersyukur.

"Hanya bisa mengucap syukur...dan berterima kasih PadaMu Tuhan," ucapnya lagi.

Melihat unggahan itu, selain netizen sejumlah publik figur ikut memberikan ucapan selamat atas kelahiran anak ketiga dari Sammy Simorangkir dan Viviane itu.

"Wahhh..Puji Tuhan...Welcome to the world Baby EL sayang...Selamat juga untuk Papa @sammysimorangkir dan mama @viv_viviane n kedua abang-abang jagonya...GBU all," ujar Ruth Sahanaya.

"Alhamdulillah, selamat datang kedunia, hasian!," ucap Marcel Siahaan.

"Selamat @sammysimorangkir dan @viv_viviane atas kelahiran Baby EL," ujar Vina Panduwinata.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3044867/sammy_simorangkir-xfcX_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Sammy Simorangkir: Jaga Kami dari Surga Pa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/206/3044860/sammy_simorangkir-K6oN_large.jpg
Kabar Duka, Ayah Sammy Simorangkir Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/205/2974660/ade-govinda-ciptakan-lagu-selagi-ada-waktu-untuk-dibawakan-sammy-simorangkir-elIzqdK85U.jpg
Ade Govinda Ciptakan Lagu Selagi Ada Waktu untuk Dibawakan Sammy Simorangkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/33/2862370/arti-nama-anak-ke-3-sammy-simorangkir-ternyata-gabungan-bahasa-ibrani-dan-batak-Em4VRZ8fpa.jpg
Arti Nama Anak ke-3 Sammy Simorangkir, Ternyata Gabungan Bahasa Ibrani dan Batak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/17/205/2729207/sammy-simorangkir-abadikan-kisah-cinta-dengan-istri-di-album-terbaru-JoZqTuPVTW.jpg
Sammy Simorangkir Abadikan Kisah Cinta dengan Istri di Album Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/25/205/2584554/lewat-cinta-abadi-sammy-simorangkir-hadirkan-dahsyatnya-kasih-sayang-U1RYxbV1Ba.jpeg
Lewat Kisah Abadi, Sammy Simorangkir Hadirkan Dahsyatnya Cinta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement