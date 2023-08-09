Idap Diabetes, Panji Petualang Harus Jalani Pengobatan Seumur Hidup

JAKARTA - Panji Petualang harus menjalani pengobatan diabetes seumur hidupnya. Pasalnya, penyakit diabetes atau gula, merupakan salah satu penyakit kronis, yang dikhawatirkan dapat menyerang organ-organ lain dalam tubuh jika tidak ditangani dengan benar.

Baru-baru ini Panji pun mengunggah video saat dirinya dan istri berkunjung ke Puskesmas Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Kunjungan Panji tersebut jelas untuk memeriksakan kondisinya usai divonis mengidap penyakit diabetes.

“Sekalian aku mau cek gula darah,” ucap Panji Petualang sesampainya di loket pendaftaran Puskesmas.

Tak butuh waktu lama, Dokter Hafiz yang menangani Panji pun langsung memanggil salah satu analisnya untuk melakukan pengecekan gula darah sang presenter. Lucunya, Panji justru terlihat panik saat jarinya akan ditusuk dengan jarum.

“Kang pakai perasaan ya kang,” ujar Panji, dan langsung meringis saat petugas menusukkan jarum ke jarinya.

Usai di cek, glukometer pun menunjukkan bahwa kadar gula Panji berada di angka 292. Hasil tersebut tentunya cukup tinggi, mengingat kadar gula normal manusia seharusnya berada di angka 140 ke bawah.

Dalam kesempatan tersebut, Panji pun sempat mendengarkan konsultasi dari Dokter Hafiz. Bahkan, sang dokter menyebut bahwa diabetes adalah salah satu penyakit kronis.