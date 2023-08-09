Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Pilu Conchita Caroline, Honor Syuting Ternyata Dimanipulasi Orangtua

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:35 WIB
Curhat Pilu Conchita Caroline, Honor Syuting Ternyata Dimanipulasi Orangtua
Conchita Caroline. (Foto: Instagram/@conchizzlin)
A
A
A

JAKARTA - Artis Conchita Caroline tak kuat lagi menampung kesedihan. Orangtua yang seharusnya jadi sosok terpercaya dalam hidup, ternyata malah menipunya.

Perempuan 27 tahun ini mengaku hasil kerjanya sebagai artis selama ini dimanipulasi oleh sang ibu yang merupakan manajernya. Ia bahkan tak pernah tahu nominal pasti setiap honor syuting yang diterima.

"Schedule tuh mingguan kan. Senin syuting apa, Rabu syuting apa, angka (honor) sekian, tapi aku hanya diberi tahu dalam bentuk chat bukan kontrak," kata Conchita, dikutip dari Rumpi, Rabu (9/8/2023).

"Aku tidak perlu merasa menanyakan karena itu adalah ibuku, buat apa aku nanya ke orangtua?" sambungnya.

Conchita berkisah bahwa selama ini tidak pernah menerima honor syuting secara utuh. Total honor itu ditransfer ke sebuah rekening, setelah itu baru ditransfer lagi ke rekening milik Conchita.

"Bahkan sampai aku nikah pun, rekening untuk gaji bukan aku yang pegang. Aku hanya pegang satu rekening, untuk transport harian, jajan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement