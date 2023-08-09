Curhat Pilu Conchita Caroline, Honor Syuting Ternyata Dimanipulasi Orangtua

JAKARTA - Artis Conchita Caroline tak kuat lagi menampung kesedihan. Orangtua yang seharusnya jadi sosok terpercaya dalam hidup, ternyata malah menipunya.

Perempuan 27 tahun ini mengaku hasil kerjanya sebagai artis selama ini dimanipulasi oleh sang ibu yang merupakan manajernya. Ia bahkan tak pernah tahu nominal pasti setiap honor syuting yang diterima.

"Schedule tuh mingguan kan. Senin syuting apa, Rabu syuting apa, angka (honor) sekian, tapi aku hanya diberi tahu dalam bentuk chat bukan kontrak," kata Conchita, dikutip dari Rumpi, Rabu (9/8/2023).

"Aku tidak perlu merasa menanyakan karena itu adalah ibuku, buat apa aku nanya ke orangtua?" sambungnya.

Conchita berkisah bahwa selama ini tidak pernah menerima honor syuting secara utuh. Total honor itu ditransfer ke sebuah rekening, setelah itu baru ditransfer lagi ke rekening milik Conchita.

"Bahkan sampai aku nikah pun, rekening untuk gaji bukan aku yang pegang. Aku hanya pegang satu rekening, untuk transport harian, jajan," imbuhnya.