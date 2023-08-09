Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menyesal Nikahi Shinta Bachir, Indra Kristianto: Harga Diri Saya Diinjak

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:25 WIB
Menyesal Nikahi Shinta Bachir, Indra Kristianto: Harga Diri Saya Diinjak
Shinta Bachir gugat cerai suami (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Indra Kristianto menjawab somasi yang dilayangkan istrinya, Shinta Bachir. Ia membantah adanya teror yang disampaikan ke Shinta.

"Lalu ada bahasa teror ini kan konotasinya negatif sekali ya. Sampai akhirnya ada surat keputusan yang ditandatangani yakni surat keputusan berpisah. Mas Indra ini keberatan dengan kalimat teror dalam somasi ya," kata kuasa hukum Indra Kristianto, Syarifuddin Nasution di Kawasan Kebayoran Baru belum lama ini.

Menyesal Nikahi Shinta Bachir, Indra Kristianto: Harga Diri Saya Diinjak

Adapun somasi tersebut berisi peringatan Shinta kepada sikap Indra yang dinilai sudah melakukan dugaan pengancaman dan teror. Shinta juga mengklaim merasa trauma dengan kelakuan sang suami.

Indra kemudian menjelaskan kondisi rumah tangganya sebelum Shinta melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Timur.

"Iya setelah nikah, mba Shinta masih menggunakan KB dia masih mau satu tahun baru program (hamil), dia mau beli rumah dan usahalah. Terus dia ada problem dengan kelaminnya akhirnya dilepas lah, terus kita berobat selesai, pas sidang kedua jalan ketiga kita program ‘yaudah kita punya anak yuk’ dia minta anak perempuan. Udah sampai tanggal 30 (Juli) masih program terus," tutur Indra.

"Jadi makanya saya menyesal menikah dengan dia (Shinta Bachir-red) karena tidak seusai perkataan awal ya. Wah saya kaget adanya somasi ini," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096177/shinta_bachir-BjNS_large.jpg
Shinta Bachir Dihujat Usai Foto Bareng Teuku Ryan, Netizen: Cocok Duda sama Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/33/2966317/shinta-bachir-klaim-kerap-dipaksa-melayani-mantan-suami-saat-datang-bulan-KrkkYgQza0.jpg
Shinta Bachir Klaim Kerap Dipaksa Melayani Mantan Suami saat Datang Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958531/shinta-bachir-akui-menyesal-menikah-dengan-indra-kristianto-JU09heZb4Z.jpg
Shinta Bachir Akui Menyesal Menikah dengan Indra Kristianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958515/bukan-kdrt-dan-nafkah-shinta-bachir-ungkap-alasan-cerai-dari-indra-kristianto-nqElUPgcZN.jpg
Bukan KDRT dan Nafkah, Shinta Bachir Ungkap Alasan Cerai dari Indra Kristianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931291/shinta-bachir-ingin-kembali-menikah-meski-sudah-gagal-2-kali-ecrfDAXhpb.jpg
Shinta Bachir Ingin Kembali Menikah Meski Sudah Gagal 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/33/2900646/shinta-bachir-curhat-di-instagram-karena-dianggap-matre-ada-apa-IcfDpPRTgy.jpeg
Shinta Bachir Curhat di Instagram karena Dianggap Matre, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement