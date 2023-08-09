Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Geraldine Sebut Ingin Bunuh Diri, Begini Kisahnya

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:07 WIB
Tamara Geraldine Sebut Ingin Bunuh Diri, Begini Kisahnya
Tamara Geraldine. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selain divonis mati oleh dokter akibat penyakit yang dideritanya. Ternyata, Tamara Geraldine juga memiliki niatan untuk bunuh diri.

"2005 vonis pertama, kata dokter only one year you life. At least, saya hanya punya waktu 8 bulan untuk hidup karena saya memiliki penyakit sirosis atau pengerasan hati," kata Tamara Geraldine di YouTube Daniel Mananta Tetangga Kamu, Rabu (9/8/2023).

Selain divonis mati oleh dokter, Tamara Geraldine mengaku jika dirinya mengalami high depresi akibat menanggung semua beban dengan sendiri.

"Kedua saya punya kecendrungan untuk bunuh diri per 6 jam," kata Tamara Geraldine.

Tamara Geraldine

"What? Loe bilang bunuh diri per 6 jam, are you sure?," tanya Daniel Mananta kepada Tamara Geraldine.

"Benar, saya itu ada high depresi, jadi pada waktu itu kejadiannya saya membuat keputusan yang sebenarnya tidak bisa saya tanggung," jawab Tamara Geraldine.

Kehadiran vonis mati yang kedua dari dokter, membuat Tamara Geraldine telah mempersiapkan pemakamanan kematian untuk dirinya dengan berkonsep mewah. 

"Selain dari dunia entertainment, saya juga memiliki usaha sejak lama. Dana dari hasil itulah sudah disiapkan untuk membuat pemakamanan untuk saya yang mewah, semua sudah saya pikirkan dengan baik," ucapnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
