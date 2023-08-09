Dapat Kejutan dari Suami dan Anak, Wajah Sandra Dewi Tanpa Makeup Jadi Sorotan

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Sandra Dewi. Di mana, dirinya baru saja berulang tahun. Sang artis pun mendapat kejutan dari suami dan anak-anaknya.

Momen bahagia itu terlihat dari postingan Sandra Dewi di sosial media miliknya. Di mana, Sandra Dewi mengucapkan terima kasih untuk keluarga kecilnya itu.

"Thank you my family...Happy Birthday to me...," tulis Sandra Dewi, Rabu (9/8/2023).

"Salam dari muka bantal, muka kubil dan piyama," kata Sandra Dewi lagi.

Dalam foto yang dibagikan oleh Sandra Dewi sebanyak 8 foto itu memperlihatkan momen Sandra Dewi berada di tempat tidur tanpa dihiasi makeup sekaligus pada wajahnya itu.

Di mana, foto pertama terlihat Sandra Dewi dengan menggunakan kaos berwarna pink dengan gambar barbie di bagian dada tengahnya itu.

Sementara itu, untuk Harvey Moies sang suami beserta kedua anak-anaknya dengan kompak menggunakan kaos putih dengan list biru di bagian lengan dan leher serta tylisan Ken berwarna biru di bagian dada.

Pada foto berikutnya ada Harvey Moeis tengah duduk bersama kedua anaknya itu.