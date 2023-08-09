Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cakra Khan Dibela Raffi Ahmad Usai Dihujat Gegara Ikut Americas Got Talent

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:10 WIB
Cakra Khan Dibela Raffi Ahmad Usai Dihujat Gegara Ikut <i>Americas Got Talent</i>
Cakra Khan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Cakra Khan sempat mendapatkan komentar miring dari netizen usai dirinya ketahuan mengikuti ajang pencarian bakat America's Got Talent. Saat netizen Indonesia belum mengetahui perihal lolos atau tidaknya sang penyanyi 31 tahun itu ke babak selanjutnya, pelantun Kekasih Bayangan ini mengaku mendapatkan cukup banyak komentar negatif.

Tak sedikit dari netizen yang membandingkan antara kemampuan bernyanyi Cakra Khan dengan Putri Ariani. Apalagi, remaja 17 tahun itu mampu lolos ke babak selanjutnya dan mendapatkan Golden Ticket dari Simon Cowell.

Komentar miring yang dilayangkan netizen Indonesia padanya, jelas membuat Cakra Khan merasa sedih. Bahkan, ia juga sempat mencurahkan perasaannya melalui akun Twitter miliknya, mengingat ia dan Putri Ariani sama-sama berjuang untuk bisa mengharumkan nama Indonesia ke kancah Internasional.

Cakra Khan

"Sad, ngeliat konten-konten yang kayak gini dan bikin konten gini di youtube dengan niat mau liat yang pas audisi muncul kayak gini, mungkin memang saya enggak sehebat yang lain," tulis Cakra Khan saat itu.

"But you know what, niat baik gue ingin bawa nama Indonesia. Makasih buat yang masih support saya anyways. Love you all," lanjutnya.

Baru-baru ini, Raffi Ahmad pun sempat melontarkan pembelaan pada Cakra Khan. Saat hadir sebagai bintang tamu di acara FYP, Raffi pun sempat menyindir netizen yang melayangkan hujatan pada Cakra Khan.

"Nah netizen itu biasa ya, orang berkarya, udah berkarya mau berprestasi lu malah hujat. Entar artis lu diem aja dibilang gak ada kerjaan, lu maunya apa sih netizen," kata Raffi kesal mengetahui Cakra Khan dihujat.

Halaman:
1 2
