Videonya Bersama Deddy Corbuzier Jadi Trending, Lucinta Luna Justru Sedih, Kenapa?

JAKARTA - Lucinta Luna mengaku sedih usai video perbincangannya dengan Deddy Corbuzier viral. Saking viralnya, video tersebut bahkan sampai menjadi trending di aplikasi YouTube dan TikTok.

Melalui akun Instagram Storynya, Lucinta tampak meluapkan rasa sakit hatinya. Pasalnya, ada banyak sekali netizen yang melayangkan hujatan padanya.

Nahasnya, ia mengaku bahwa ada banyak sekali hujatan yang dilayangkan oleh netizen dengan membawa-bawa kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia.

"Hari ini aku sedih bukan karena senang trending 1 dan trending 2 di TikTok, tapi aku sedih dengan hujatan kalian yang selalu menghina bawa-bawa nama orang tua saya yang sudah meninggal," ungkap Lucinta Luna pada akun Instagram pribadinya.

Lewat tulisannya, bintang film Bridesmaid ini hanya bisa pasrah dihujat oleh netizen. Bahkan ia mengaku hanya bisa mendoakan hal-hal positif untuk orang-orang yang telah tega menghujatnya.

"Doa saya yang terbaik, semoga orang tua kalian diberikan panjang umur dan sehat selalu buat para netizen Indonesia," sambungnya.

Tak hanya itu, perempuan yang disebut-sebut merupakan transgender itu juga tampak kesal dengan Deddy Corbuzier yang memberinya pertanyaan jebakan dalam podcast tersebut.

"Puassss lu semuaa puaaass lu om kasih trap question like this," lanjutnya disertai dengan emoji menangis.