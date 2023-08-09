Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ashanty Sebut Arsy Hermansyah Sudah Kembali ke Sekolah Usai Jatuh dari Monkey Bar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:21 WIB
Ashanty Sebut Arsy Hermansyah Sudah Kembali ke Sekolah Usai Jatuh dari Monkey Bar
Ashanty dan Arsy Hermansyah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty mengungkapkan kondisi terkini putrinya, Arsy Hermansyah yang baru saja jatuh dari monkey bar setinggi 2 meter. Sempat dirawat di rumah sakit selama kurang lebih dua satu minggu, kini kondisi bocah 8 tahun itu dikabarkan sudah membaik.

Saking baiknya kondisi kakak dari Arsya Hermansyah tersebut, Arsy pun kini sudah kembali ke sekolah.

"Alhamdulillah Arsy udah mendingan, terima kasih doanya teman-teman. Kemarin 1 minggu di RS terus abis itu 1 minggu istirahat di rumah. Tadi hari ini dia baru sekolah," ungkap Ashanty di kawasan, Panglima Polim, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Agustus 2023.

Ashanty dan Arsy

Meski sudah boleh sekolah, pelantun Kesakitanku ini mengatakan bahwa dirinya belum membiarkan sang putri bersekolah sendirian. Pasalnya, Arsy hingga kini masih belum boleh banyak bergerak dan harus selalu berada dalam pengawasan.

"Di sekolah harus ada yang nemenin dulu karena nggak boleh banyak berdiri bergerak jadi dia harus duduk," beber Ashanty.

Sementara itu, istri Anang Hermansyah ini menyebut bahwa pihak sekolah sebetulnya masih memberikan kelonggaran pada Arsy untuk istirahat di rumah. Namun, Arsy yang merasa tak ingin ketinggalan pelajar, kerap mendesak sang bunda agar diberikan izin untuk kembali ke sekolah.

"Sebenernya masih boleh istirahat di rumah cuma anaknya pengen sekolah," tuturnya.

"Karena dia takut anaknya tuh bener-bener takut ketinggalan pelajaran kan," sambungnya.

