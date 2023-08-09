Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bersiap Bersatu Kembali, Indra Bekti: Datang dari Keinginan Kita Berdua

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:02 WIB
Bersiap Bersatu Kembali, Indra Bekti: Datang dari Keinginan Kita Berdua
Indra Bekti dan Aldila Jelita. (Foto: instagram)
JAKARTA - Keinginan ingin mempersatukan kembali rumah tangga yang pernah retak, ternyata bukan datang dari Indra Bekti semata.

Indra Bekti menyebut jika keinginan untuk bersatu kembali, datang dari kemauan dirinya dan Aldila Jelita.

"Rujuk itu keinginan aku dan Dila," ucap Indra Bekti di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dia menambahkan selain datang dari dirinya dan Aldila Jelita, ternyata respon dari keluarga kedua belah pihak juga memberikan signal positif untuk keduanya bisa bersatu kembali.

Indra Bekti

"Keluarga aku dan dia juga sama, ingin kita berdua bersatu lagi," tuturnya.

Indra Bekti meminta doa kepada semua pihak agar niatan yang baik untuk bersatu kembali bisa terwujud.

"Mohon doanya diberikan kelancaran untuk bisa kembali lagi. Ya kita lagi menunggu, menantikan hari baik, kapan kek yang terbaik lah," katanya.

Bekti biasa disapa itu mengaku intensitas bertemu Aldila kian meningkat. Tak jarang pula mereka menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya.

"Lancar ya, untuk bisa ngobrol bareng. Ketemuan, makan bareng, sama anak-anak ngobrol apa gitu," ucap Bekti.

