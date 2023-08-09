Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ditemani Mantan Istri Saat Operasi, Indra Bekti Taruh Harapan Besar Bisa Rujuk

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:02 WIB
Ditemani Mantan Istri Saat Operasi, Indra Bekti Taruh Harapan Besar Bisa Rujuk
Indra Bekti dan Aldilla Jelita (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Indra Bekti dan Aldila Jelita hingga kini masih terjalin baik meski status pernikahan mereka telah berubah. Menariknya, perubahan status tersebut sama sekali tidak mengubah perhatian Dila pada Bekti yang baru-baru ini menjalani operasi sinusitis.

Kepada awak media, Bekti menyebut bahwa Dila lah yang mendampinginya menjalani operasi dan perawatan pasca-operasi. Bahkan kebahagiaan tersebut sempat ia bagikan di hadapan awak media.

"Bunda Dilla nemenin tuh seneng banget, luar biasa ya. Itu jadi penguat ya. Aku bisa kemaren dioperasi, dia juga nemenin," ujar Indra Bekti saat ditemui awak media di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan belum lama ini.

Bekti tak memungkiri bahwa pendampingan dari mantan istrinya itu menjadi hal positif bagi keduanya. Bahkan, Bekti berharap bisa kembali rujuk dengan Aldila Jelita dalam waktu dekat.

Indra Bekti dan Aldila Jelita

"Mohon doanya diberikan kelancaran untuk bisa kembali lagi. Ya kita lagi menunggu, menantikan hari baik, kapan kek yang terbaik lah. Semoga kita bisa kembali bersama. Itu keinginan aku sih dan Dila sama dan keluarganya pun begitu juga," harapnya.

Kini, Bekti juga merasa lebih sehat setelah menjalani operasi. Dia pun menceritakan detik-detik saat tim dokter melakukan tindakan medis di rongga hidungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/33/3108683/ibu_indra_bekti_meninggal_dunia-c0n6_large.jpg
Kabar Duka, Ibu Sambung Indra Bekti Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/33/3079603/indra_bekti_dan_dilla_jelita-HOCe_large.jpg
Umrah Bareng, Indra Bekti Berharap Pernikahan dengan Aldilla Jelita Semakin Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3005059/jadi-mc-di-lamaran-indra-bekti-doakan-rencana-pernikahan-chand-kelvin-dan-dea-sahirah-dfCm3FTGvd.jpg
Jadi MC di Lamaran, Indra Bekti Doakan Rencana Pernikahan Chand Kelvin dan Dea Sahirah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2987012/indra-bekti-dan-aldila-jelita-tolak-tambah-anak-usai-rujuk-000dCysIU1.jpg
Indra Bekti dan Aldila Jelita Tolak Tambah Anak Usai Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/33/2958258/indra-bekti-mulai-berbisnis-untuk-jaga-jaga-jika-mendadak-sepi-job-5Ppcs8Sl5R.jpg
Indra Bekti Mulai Berbisnis untuk Jaga-Jaga Jika Mendadak Sepi Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/33/2954141/kondisi-membaik-indra-bekti-tetap-rutin-minum-obat-darah-tinggi-I4vNOol9GU.jpg
Kondisi Membaik, Indra Bekti Tetap Rutin Minum Obat Darah Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement