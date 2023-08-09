Ditemani Mantan Istri Saat Operasi, Indra Bekti Taruh Harapan Besar Bisa Rujuk

JAKARTA - Hubungan Indra Bekti dan Aldila Jelita hingga kini masih terjalin baik meski status pernikahan mereka telah berubah. Menariknya, perubahan status tersebut sama sekali tidak mengubah perhatian Dila pada Bekti yang baru-baru ini menjalani operasi sinusitis.

Kepada awak media, Bekti menyebut bahwa Dila lah yang mendampinginya menjalani operasi dan perawatan pasca-operasi. Bahkan kebahagiaan tersebut sempat ia bagikan di hadapan awak media.

"Bunda Dilla nemenin tuh seneng banget, luar biasa ya. Itu jadi penguat ya. Aku bisa kemaren dioperasi, dia juga nemenin," ujar Indra Bekti saat ditemui awak media di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan belum lama ini.

Bekti tak memungkiri bahwa pendampingan dari mantan istrinya itu menjadi hal positif bagi keduanya. Bahkan, Bekti berharap bisa kembali rujuk dengan Aldila Jelita dalam waktu dekat.

"Mohon doanya diberikan kelancaran untuk bisa kembali lagi. Ya kita lagi menunggu, menantikan hari baik, kapan kek yang terbaik lah. Semoga kita bisa kembali bersama. Itu keinginan aku sih dan Dila sama dan keluarganya pun begitu juga," harapnya.

Kini, Bekti juga merasa lebih sehat setelah menjalani operasi. Dia pun menceritakan detik-detik saat tim dokter melakukan tindakan medis di rongga hidungnya.