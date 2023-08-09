Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Winter aespa dapat Ancaman Pembunuhan, SM Entertainment Perketat Keamanan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:01 WIB
Winter aespa dapat Ancaman Pembunuhan, SM Entertainment Perketat Keamanan
Winter aespa dapat ancaman pembunuhan, SM Entertainment perketat keamanan. (Foto: Instargram/@aespa_official)
SEOUL – Winter aespa membuat para penggemarnya khawatir lantaran menerima ancaman penusukan hingga pembunuhan. SM Entertainment selaku agensi yang menaungi aespa pun bertindak cepat dengan meningkatkan keamanan.

Sebagaimana diberitakan, Korea Selatan sedang tidak aman. Selain cuaca panas ekstrem, marak kasus penyerangan di jalan-jalan dan pusat perbelanjaan dengan senjata tajam. Polisi mulai memperketan pengawasan.

Rupanya, Winter aespa juga menjadi sasaran. Dia mendapat ancamanan pembunuhan dari orang tak dikenal. Ancaman tersebut beredar di komunitas online dan membuat publik Korea geger. 

"Aku akan menikam Musim Dingin aespa ketika dia pergi besok dan membunuhnya," tulis sebuah poster di komunitas online seperti yang dikutip dari Allkpop, Rabu (9/8/2023).

Winter aespa dapat ancaman pembunuhan, SM perketat keamanan. (Foto: Instagram)

Sebagai respons, SM Entertainment pun mengambil tindakan cepat memperketat keamanan Winter dan member aespa lainnya serta siap mengambil tindakan hukum.

"Kemarin sebuah postingan yang mengancam keselamatan Winter telah diposting di platform komunitas. Setelah memastikannya, kami mengajukan keluhan resmi terhadap pengunggah postingan tersebut kepada polisi dan meminta kerja sama investigasi segera," bunyi pernyataan SM Entertainment. 

Halaman:
1 2
