HOT GOSSIP

Prosesi Pemakaman Ibunda Kikan Namara Diiringi Isak Tangis Keluarga

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |10:35 WIB
Prosesi Pemakaman Ibunda Kikan Namara Diiringi Isak Tangis Keluarga
Kikan Namara alias Kikan Cokelat dan suami (Foto: Ayu/MPI)
JAKARTA - Isak tangis keluarga mengiringi proses pemakaman Indira Damayanti, ibunda dari Kikan Namara alias Kikan Cokelat. Kepergian wanita 72 tahun itu untuk selama-lamanya, tentunya menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, tak terkecuali Kikan.

Berdasarkan pantauan, rombongan keluarga tiba di TPU Jeruk Purut sekira pukul 9.30 WIB. Kikan Namara dan sang suami yang mengenakan busana serba hitam terlihat berusaha tegar menyaksikan jenazah sang ibu dimakamkan.

Namun sesekali vokalis band Cokelat itu menundukkan kepala dan menangis melepas kepergian sang ibu.

Sebelumnya, Kikan mengatakan bahwa sang ibu pergi dalam keadaan tenang dan ia bisa menyaksikan ibu menghembuskan napas terakhirnya.

Kikan dan suami

"Ibu pulang dengan tenang, seperti orang tidur, dan saya sangat bersyukur saya ada di samping beliau, lengkap, adik semua," kata Kikan Namara di rumah duka di kawasan, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (8/8/2023).

Sebagai informasi, ibunda Kikan Namara meninggal dunia pada Selasa, 8 Agustus 2023 di kediamannya. Sebelum meninggal dunia, ibunda Kikan sempat dinyatakan sembuh dari kanker payudara pada November 2022 setelah 7 tahun lamanya.

