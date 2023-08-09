Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Kikan Namara Meninggal Dunia Usai Berjuang Melawan Kanker Hati

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |10:20 WIB
Ibunda Kikan Namara Meninggal Dunia Usai Berjuang Melawan Kanker Hati
Kikan Namara alias Kikan Cokelat (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Vokalis band Cokelat, Kikan Namara datang dengan kabar duka. Sang ibunda, Indira Damayanti dinyatakan meninggal dunia pada Selasa, 8 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 WIB.

Kepada awak media, Kikan mengatakan bahwa ibundanya meninggal dunia usai berjuang melawan kanker hati. Padahal, pada November lalu sang ibunda sempat dinyatakan bersih dari sel kanker.

"November tahun lalu dinyatakan sudah bersih, sembuh dan menjadi cancer survivor," ujar Kikan di rumah duka, di kawasan Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa, 8 Agustus 2023 malam.

"Memang sudah takdirnya ya, Februari tahun ini terdeteksi ada penyebaran kanker ke liver. Jadi kalau ditanya penyebab meninggalnya, karena kanker hati," jelasnya.

Kikan dan suami

Kikan mengatakan bahwa ibundanya juga sempat divonis mengidap kanker payudara, sebelum akhirnya berpulang lantaran kanker hati.

"Jadi sebetulnya memang itu terbagi menjadi dua babak lah kalau secara kronologis. Jadi memang 7 tahun yang lalu ibu saya itu divonis kanker payudara," paparnya.

Halaman:
1 2
