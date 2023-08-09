Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haji Faisal Sudah Tak Restui Hubungan Putranya dengan Rebecca Klopper: Nggak Sreg

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |10:03 WIB
Haji Faisal Sudah Tak Restui Hubungan Putranya dengan Rebecca Klopper: Nggak <i>Sreg</i>
Haji Faisal (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Haji Faisal mengatakan bahwa dirinya sudah tak lagi merestui hubungan antara putranya, Fadly Faisal dengan Rebecca Klopper. Hal tersebut diungkapkan olehnya baru-baru ini di hadapan awak media.

Bukan tanpa sebab, pasalnya baru-baru ini Becca tersandung kasus video asusila. Meski dalam video tersebut ia berada dalam kondisi kurang sadar, tetap saja ada beberapa bagian tubuhnya yang terekspos dan menjadi jejak digital.

Sebagai orang tua, Haji Faisal mengaku enggan berkomentar banyak terkait hubungan asmara putranya dengan Becca. Bahkan, ia sudah tak lagi mau berkomentar tentang hubungan tersebut.

"Kalau masalah sih Fadly kamu tanya lah ke si Fadly jangan kamu tanya ke saya, karena saya dulu sudah banyak mengeluarkan komentar. Saya sudah tidak bisa menanggapi lagi, terakhir-terakhir kan sudah," ujar Haji Faisal, dikutip dari tayangan di akun Instagram pembasmi.kehaluan.reall.

"Iya kemarin pak haji kan sempat bilang, saya menyerahkan semua kepada Fadly dan kalau buat pribadi pak haji sudah kurang sreg bersama," sahut wartawan.

Haji Faisal (Selvianus/MPI)

"Nah, iya kurang srek, ya betul, sudah ndak nyambung lagi. Kalau saya, kalau sudah ndak itu, sudah gak sreg," tegas Haji Faisal.

Lebih lanjut, Haji Faisal pun sempat bertanya balik pada wartawan jika anak mereka berada di posisinya sebagai orang tua dari Fadly.

"Kamu selaku orang tua sekarang nih apakah kamu akan seperti itu jika anak kamu, itu saya pulangkan ke kamu. Apalagi kalau semua persoalan sudah dingin ya, artinya trauma sudah hilang, saya rasa kita sudah harus berpikir kita," papar Haji Faisal.

Lebih lanjut, suami Dewi Zuhriati tersebut sempat menyinggung soal masa depan. Ia bahkan menyebut bahwa ada banyak yang harus dipikirkan oleh seseorang ketika menjalin sebuah hubungan, termasuk keluarga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067934/dewi_zuhriati_dan_fuji-i78D_large.jpg
Dewi Zuhriati Menangis hingga Gemetar saat Tubagus Joddy Datang ke Rumah untuk Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067291/haji_faisal-Qy4d_large.jpg
Tubagus Joddy Diusir Haji Faisal saat Datang ke Rumah untuk Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058846/haji_faisal-ZXwh_large.jpg
Haji Faisal Janji Hadiri Sidang Penipuan dan Penggelapan Eks Manajer Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051374/haji_faisal-S7ws_large.jpg
Pesan Haji Faisal untuk Atta Halilintar Usai Permintaan Maafnya Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049234/dewi_zuhriati-qbOU_large.jpg
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047981/doddy_sudrajat-3J2L_large.jpg
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement