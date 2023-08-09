Haji Faisal Sudah Tak Restui Hubungan Putranya dengan Rebecca Klopper: Nggak Sreg

JAKARTA - Haji Faisal mengatakan bahwa dirinya sudah tak lagi merestui hubungan antara putranya, Fadly Faisal dengan Rebecca Klopper. Hal tersebut diungkapkan olehnya baru-baru ini di hadapan awak media.

Bukan tanpa sebab, pasalnya baru-baru ini Becca tersandung kasus video asusila. Meski dalam video tersebut ia berada dalam kondisi kurang sadar, tetap saja ada beberapa bagian tubuhnya yang terekspos dan menjadi jejak digital.

Sebagai orang tua, Haji Faisal mengaku enggan berkomentar banyak terkait hubungan asmara putranya dengan Becca. Bahkan, ia sudah tak lagi mau berkomentar tentang hubungan tersebut.

"Kalau masalah sih Fadly kamu tanya lah ke si Fadly jangan kamu tanya ke saya, karena saya dulu sudah banyak mengeluarkan komentar. Saya sudah tidak bisa menanggapi lagi, terakhir-terakhir kan sudah," ujar Haji Faisal, dikutip dari tayangan di akun Instagram pembasmi.kehaluan.reall.

"Iya kemarin pak haji kan sempat bilang, saya menyerahkan semua kepada Fadly dan kalau buat pribadi pak haji sudah kurang sreg bersama," sahut wartawan.

"Nah, iya kurang srek, ya betul, sudah ndak nyambung lagi. Kalau saya, kalau sudah ndak itu, sudah gak sreg," tegas Haji Faisal.

Lebih lanjut, Haji Faisal pun sempat bertanya balik pada wartawan jika anak mereka berada di posisinya sebagai orang tua dari Fadly.

"Kamu selaku orang tua sekarang nih apakah kamu akan seperti itu jika anak kamu, itu saya pulangkan ke kamu. Apalagi kalau semua persoalan sudah dingin ya, artinya trauma sudah hilang, saya rasa kita sudah harus berpikir kita," papar Haji Faisal.

Lebih lanjut, suami Dewi Zuhriati tersebut sempat menyinggung soal masa depan. Ia bahkan menyebut bahwa ada banyak yang harus dipikirkan oleh seseorang ketika menjalin sebuah hubungan, termasuk keluarga.