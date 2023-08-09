Advertisement
HOT GOSSIP

Indra Bekti Sebut Keluarga Aldila Jelita Dukung Niat Rujuk, Komunikasi Makin Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |10:02 WIB
Indra Bekti dan Aldila Jelita. (Foto: Instagram/@dhila_bekti)
JAKARTA - Indra Bekti tampaknya makin yakin bakal rujuk dengan Aldila Jelita. Ia bahkan mengklaim sudah mendapat dukungan dari keluarga sang mantan istri.

"Semoga kita bisa kembali bersama. Itu keinginan aku sih dan Dila sama dan keluarganya pun begitu juga," ujar Indra, ditemui awak media di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Mohon doanya diberikan kelancaran untuk bisa kembali lagi. Ya kita lagi menunggu, menantikan hari baik, kapan kek yang terbaik lah," sambungnya.

Bekti kemudian mengaku intensitasnya bertemu Dilla kian meningkat. Tak jarang pula mereka menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
