Indra Bekti Sebut Keluarga Aldila Jelita Dukung Niat Rujuk, Komunikasi Makin Baik

JAKARTA - Indra Bekti tampaknya makin yakin bakal rujuk dengan Aldila Jelita. Ia bahkan mengklaim sudah mendapat dukungan dari keluarga sang mantan istri.

"Semoga kita bisa kembali bersama. Itu keinginan aku sih dan Dila sama dan keluarganya pun begitu juga," ujar Indra, ditemui awak media di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

BACA JUGA:

"Mohon doanya diberikan kelancaran untuk bisa kembali lagi. Ya kita lagi menunggu, menantikan hari baik, kapan kek yang terbaik lah," sambungnya.

Bekti kemudian mengaku intensitasnya bertemu Dilla kian meningkat. Tak jarang pula mereka menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya.