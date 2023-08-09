Intip 15 Profil Karakter Utama Jujutsu Kaisen

JAKARTA - Profil dari karakter utama pemain Jujutsu Kaisen akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan, khususnya bagi para pecinta anime. Pasalnya, tayangan serial manga asal Jepang tersebut sangat populer dan menjadi favorit banyak orang.

Film Jujutsu Kaisen menceritakan sebuah petualangan dunia penyihir yang memiliki tugas untuk mengusir roh terkutuk yang mengancam dunia manusia. Hasilnya, tayangan serial satu ini terbilang sukses karena berhasil menawarkan plot twist yang indah, animasi dengan kualitas baik serta karakter utama yang memiliki kemampuan luar biasa.

Bagi kamu yang penasaran maka ikuti ulasan satu ini hingga tuntas. Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Rabu (09/08/2023) terkait profil karakter utama Jujutsu Kaisen.

15 Profil Karakter Utama Jujutsu Kaisen

1. Megumi Fushiguro





Karakter Jujutsu Kaisen yang pertama adalah Megumi Fushiguro. Dirinya memiliki sosok kepribadian yang kalem dan ingin selalu menjadi penyihir kelas atas namun tidak mau memperlihatkannya. Berikut profil singkat

Umur: 15 Tahun

Tanggal Lahir: 22 Desember

Tinggi Badan: 175 cm

Teknik Kutukan: Tokusa no Kage Boujutsu

Domain Expansion: Kangou An'eitei

2. Nobara Kugisaki





Megumi Fushiguro menjadi salah satu karakter kedua pada tayangan Jujutsu Kaisen. Pemain satu ini memiliki kepribadian yang aneh, percaya diri dan berbakat. Oleh karena itu pada film tersebut, Nibura menjadi aset berharga di dunia sihi. Berikut profil singkatnya:

Umur: 16 Tahun

Tanggal Lahir: 7 Agustus

Tinggi Badan: 160 cm

Teknik Kutukan: Suurei Juhou

Domain Expansion: -

3. Yuji Itadori





Pemain ketiga pada film Jujutsu Kaisen adalah Yuji Itadori. Pemain satu ini memiliki kepribadian yang gesit , sangat kuat, baik dan sangat peduli dengan orang lain. Maka dari itu Yuji merupakan karakter yang paling banyak disukai. Berikut profil singkatnya:

Umur: 15 Tahun

Tanggal Lahir: 20 Maret

Tinggi Badan: 173 cm

Teknik Kutukan: -

Domain Expansion: -

4. Yuta Okkotsu





Karakter penting keempat pada tayangan film Jujutsu Kaisen yaitu bernama Yuta Okkotsu. Pemeran anime satu ini memiliki sifat protagonis serta mampu meniru teknik kutukan penyihir lain. Dalam tayangannya, karakter satu ini patut di curigai karena sangat berbahaya. Berikut profil singkat:

Umur: 17 Tahun

Tanggal Lahir: 7 Maret

Tinggi Badan: -

Teknik Kutukan: Rika

Domain Expansion: -

5. Maki Zenin





Karakter penting Jujutsu Kaisen yang kelima adalah Maki Zenin. Ia merupakan seorang perempuan tomboy yang paling galak di sekolahnya. Sebab dirinya dikenal sebagai petarung yang tangguh meski terlahir tanpa teknik kutukan atau domain expansion.

Umur: 16 Tahun

Tanggal Lahir: 20 Januari

Tinggi Badan: 170 cm

Teknik Kutukan: -

Domain Expansion: -