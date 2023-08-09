6 Film Spanyol Ini Dilarang Tayang Gara-Gara Terlalu Banyak Adegan Dewasa

6 Film Spanyol ini dilarang tayang karena terlalu banyak adegan dewasa (Foto: Film Las Edades de Lulu)

JAKARTA - Film Spanyol memang terkenal selalu menghadirkan tayangan bar-bar dan cukup kontroversial. Saking parahnya, beberapa negara di dunia banyak melarang tayangan beberapa film Spanyol karena terlalu banyak adegan dewasa yang sangat vulgar.

Larangan penayangan film tersebut dianggap sebagai bentuk protes banyak negara akan scene yang terlalu terbuka. Lantas apa saja film Spanyol yang dilarang naik tayang?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (04/08/2023) terkait daftar 6 film Spanyol yang dilarang tayang perkara terlalu banyak adegan dewasa.

6 Film Spanyol Ini Dilarang Tayang gara-gara Terlalu banyak adegan Dewasa

1. Las Edades de Lulú (The Ages of Lulu)

Film Spanyol pertama yang dilarang karena mengandung konten dewasa adalah Las edades de Lulú (The Ages of Lulu). Mengapa demikian? Hal itu disebabkan karena film satu ini menghadirkan tayangan seksual yang cukup mengerikan terkait soal kekerasan vulgar. Oleh karena itu banyak negara yang melarang hadirnya film satu ini .

2. Tie Me Up! Tie Me Down!

Film kedua garapan Spanyol yang dilarang tayang di negara lain yaitu berjudul Tie Me Up! Tie Me Down!. Hal itu dikarenakan bahwa isi jalan cerita dan adegan pada film tersebut terlalu banyak menceritakan adegan dewasa yang diperankan oleh seorang pria dan mantan pacarnya.

3. La última tourné (The Last Tour)

Film berjudul La última tourné (The Last Tour) juga masuk dalam daftar larangan tayang di beberapa negara dunia. Hal itu dikarenakan bahwa tayangan satu ini berisikan banyak adegan dewasa yang sangat vulgar terkait kekerasan seksual.