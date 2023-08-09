Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film Terbaik Margot Robbie Selain Barbie, Ikonik dengan Peran Harley Quinn

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |21:00 WIB
5 Film Terbaik Margot Robbie Selain Barbie, Ikonik dengan Peran Harley Quinn
Film terbaik Margot Robbie selain Barbie. (Foto: Instagram/@margotrobbieofficial)
JAKARTA – Film terbaik Margot Robbie selain Barbie ini wajib ditonton bagi pencinta sinema. Apalagi, akting aktris 33 tahun itu memang terbukti bikin pemirsa terhanyut dalam cerita dan karaktarnya. Tak gerab juga jika dia pernah diganjar penghargaan untuk kategori Best Female Newcomer di Empire Awards 2014.

Dalam film live action Barbie sendiri, Margot Robbie memangkan hati banyak orang dari berbagai belahan dunia dan kalangan usia. Tentunya, kemahsyurannya pun semakin meroket.

Lantas, apa saja film terbaik Margot Robbie yang perlu ditonton oleh orang-orang yang baru mengenal sosoknya lewat Barbie? Berikut rekomendasinya versi Okezone.

1. The Wolf of Wall Street

Dalam film ini, Margot Robbie beradu akting dengan Leonardo Dicapri. Film ini bercerita tentang Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) yang bekerja sebagai pialang saham Wall Street untuk perusahaan L. F. Rothschild. Namun, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, Jordan Belfort juga bekerja sebagai pialang saham ilegal.

Tidak hanya itu, Jordan pun menggunakan narkoba, melakukan pencucian uang hingga berselingkuh dengan Naomi Lapaglia (Margot Robbie).

2. I, Tonya

Film terbaik Margot Robbie. (Foto: Onthescreenreview)

I, Tonya menceritakan kehidupan mantan skater profesional Amerika Serikat, Tonya Harding. Kisahnya dimulai dari dirinya berusia empat tahun. Tonya kecil terus dipaksa untuk berlatih skating oleh sang ibu. Hingga akhirnya dia mengikuti berbagai kompetisi dan berhasil meraih kejuaraan.

Ketika berusia 18 tahun Tonya menjalin hubungan dengan Jeff Gillooly hingga menikah. Setelah sah menjadi seorang istri, Tonya tetap melanjutkan kariernya sebagai atlet seluncur indah. Hingga suatu saat dia mendapat ancaman ancaman pembunuhan yang membuatnya mengurungkan niat untuk kembali ikut kompetisi skater.

Di samping itu, ternyata Jeff, suami dari Tonya memiliki niat jahat pada sang istri. Dirinya berusaha menyabotase karier olahraga Tonya. Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan kisah hidup Tonya, kamu dapat langsung menyaksikan keseluruhan film I, Tonya.

Halaman:
1 2
