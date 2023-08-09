Intip Kolaborasi Indra The Titans dan Uzzy Ansyari di Lagu Luka

JAKARTA - Indra The Titans berkolaborasi dengan Uzzy Ansyari. Kali ini, Indra mempercayakan lagunya berjudul Luka dinyanyikan oleh Uzzy.

Indra menjelaskan, dirinya tertarik dengan warna dan karakter vokal Uzzy. Menurut Indra, Uzzy mempunyai hal yang menarik yang membuatnya percaya memberikan lagu Luka.

"Uzzy Ansyari ini minat bermusiknya luar biasa, meski awalnya dia tertarik bermain gitar, tetapi vokalnya juga sangat bagus, sehingga aku percayakan lagu 'LUKA' ini untuk dinyanyikan dia," kata Indra The Titans.

Uzzy pun kemudian menceritakan bagaimana warna dan karakter vokalnya terbentuk. Sudah sejak kecil dirinya banyak mempelajari warna musik.

"Sudah sejak kecil aku terbiasa didengerin lagu-lagu lintas genre oleh keluargaku, nah dari situ timbul niat aku secara serius untuk menekuni dunia musik, awalnya aku tuh bermain gitar, tetapi seiring perjalanan waktu aku memutuskan untuk beralih jadi vokalis," kata Uzzy.