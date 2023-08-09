Intip Penampilan Isyana Sarasvati hingga Cantika Abigail Latihan Jelang Pagelaran Sabang Merauke

JAKARTA - Isyana Sarasvati hingga Cantika Abigail dipandu Dian HP terlibat dalam Pagelaran Sabang Merauke Pahlawan Nusantara. Event ini akan diselenggarakan pada 19 Agustus dan 20 Agustus 2023 di JIExpo Theatre, Jakarta.

Selain mereka terdapat pula Swain Mahisa, Alsant Nababan, Taufan Purbo, Mirabeth Sonia, Christine Tambunan, Nino Prabowo, Yuyun Arfah, dan Gabriel Harvianto. Serta sederet music arranger diantaranya Avip Priatna, Dian HP, Dunung Basuki maupun Batavia Madrigal Singers dan Jakarta Concert Orchestra.

Cantika Abigail merasa antusias menjelang penampilannya pada pagelaran yang digagas oleh iForte dan BCA tersebut. Anggota grup musik GAC ini menilai bahwa Pagelaran Sabang Merauke ‘Pahlawan Nusantara’ merupakan pertunjukan megah dan kolosal yang dikemas secara menarik dengan rangkaian musik daerah dan nasional hingga pertunjukan teatrikal, serta memadukan kearifan lokal peninggalan leluhur bangsa dengan perjuangan para pahlawan.

BACA JUGA:

“Aku excited banget bisa terlibat di Pagelaran Sabang Merauke ‘Pahlawan Nusantara’. Menurutku ini pertunjukan yang keren, karena mengenalkan kekayaan budaya Indonesia lewat sebuah pagelaran spektakuler dan sangat menghibur. Di samping itu juga melalui pagelaran ini bisa menumbuhkan kecintaan akan budaya serta menghormati perjuangan para pahlawan bagi generasi muda. Apalagi pengisi acara yang terlibat adalah mereka yang sudah tidak diragukan lagi kapabilitasnya di bidang masing-masing dan beragam. Sehingga mampu menggambarkan keberagaman Indonesia,” ucap Cantika.

Cantika akan melantunkan sejumlah lagu daerah dan nasional diantaranya Aku Papua, Hela Rotane, dan Indonesia Raya. Penyanyi berdarah Ambon ini merasa tertantang untuk membawakan lagu dari tanah kelahiran serta nomor lainnya. Terlebih selain mengharuskannya melantunkan suara merdu, Cantika juga harus berganti sejumlah busana tradisional sepanjang penampilannya mendatang.

“Lagu yang menurut aku tingkat kesulitannya tinggi adalah Hela Rotane, karena koreonya cukup berbeda dengan lagu lain yang aku bawain. Ditambah harus secara tepat menggambarkan lagu dari Maluku ini. Mungkin juga karena ada unsur sentimentil, bahwa mamaku memang keturunan dari Ambon. Tapi aku akan tetap berusaha untuk tampil maksimal di Pagelaran Sabang Merauke ‘Pahlawan Nusantara’ mendatang,” kata pemilik single Start Over ini.

BACA JUGA: