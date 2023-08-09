Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Band The 1975 Dituntut Rp40 Miliar Buntut Kontroversi di Malaysia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:30 WIB
Band The 1975 Dituntut Rp40 Miliar Buntut Kontroversi di Malaysia
Band The 1975 Dituntut Rp40 miliar (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Band The 1975 resmi dituntut oleh Future Sound Asia (FSA), penyelenggara acara Good Vibes Festival (GVF) Malaysia. Dalam tuntutan ini, The 1975 diminta untuk membayar ganti rugi sebesar RM12,3 juta atau setara dengan Rp40 miliar.

Kuasa hukum penyelenggara David Mathew dari Steven Thiru & Sudhar Partnership mengatakan kepada Malay Mail bahwa firma tersebut telah mengirimkan surat tuntutan tertanggal 7 Agustus 2023 kepada band tersebut. Dalam surat itu, FSA menuntut agar The 1975 mengakui kesalahan mereka dan membayar ganti rugi dalam waktu tujuh hari.

BACA JUGA:

6 Perempuan yang Pernah Dekat dengan Matty Healy Vokalis The 1975 

Band The 1975 Dituntut Rp40 Miliar Buntut Kontroversi di Malaysia

Surat Tuntutan ditulis sesuai dengan ketentuan English Practice Direction Pre-Action Conduct and Protocol yang merupakan bagian dari English Civil Procedure Rule. Menurut David, klaim FSA terhadap The 1975, pada dasarnya adalah pelanggaran kontrak yang disengaja.

"Perwakilan Healy dengan tegas memberikan jaminan tertulis pra-pertunjukan bahwa dia dan pertunjukan langsung The 1975 'harus mematuhi semua pedoman dan peraturan lokal' selama set mereka di Malaysia," ucap David David Matthew selaku kuasa hukum pihak Future Sound Asia dikutip dari Malay Mail, Rabu (9/8/2023).

Sebagaimana diketahui, Matthew Timothy Healy alias Matty Healy selaku vokalis tiba-tiba saja mencium rekan kerjanya di atas panggung yakni Ross MacDonald, yang merupakan bassist The 1975.

Tidak hanya itu, Matthew Timothy Healy juga mengkritik sikap pemerintah Malaysia terhadap homoseksualitas dalam pidato sarat kata-kata kotor kepada penonton festival. Padahal sebelumnya mereka setuju tidak melakukan hal tersebut. Pada akhirnya acara yang semula tiga hari hanya berlangsung satu hari, dua hari sisanya dibatalkan oleh pihak pemerintah.

"Tindakan The Band juga jelas melanggar kontrak dengan FSA, yang menyebabkan pembatalan festival dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi FSA," kata David.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement