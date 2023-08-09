Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Forestra 2023 Digelar, Hadirkan Burgerkill hingga Aurelie Moeremans

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |23:01 WIB
Forestra 2023 Digelar, Hadirkan Burgerkill hingga Aurelie Moeremans
Forestra 2023 (Foto: Ist)
A
A
A

BANDUNG - Konser musik bernuansa alam, Forestra 2023, akan kembali digelar pada 26 Agustus 2023 di Orhid Forest, Cikole, Bandung, Jawa Barat. Forestra 2023 mengundang sejumlah musisi lintas generasi yang akan berkolaborasi dengan komposer kenamaan Erwin Gutawa.

Forestra 2023 menghadirkan Aurelie, Barasuara, Burgerkill, David Bayu, Feel Koplo, Gabber Modus Operandi, dan Rahmania Astrini. Ada juga persembahan spesial yang bakal mengisi panggung Forestra 2023 yakni With Shoes & The Couples Company dan Sore.

Penyelenggara Forestra Musik, Bari Akbar, mengaku sangat antusias menyambut acara tersebut.

Forestra 2023

"Persiapannya cukup matang ya dari segi teknis dan marketing ya mudah-mudahan lancar. Timeline-nya sama ya kalau tahun lalu karena awal, masih meraba, kalau sekarang karena udah pernah tapi tetap saya minta sama mas Jay Subyakto (Creative Director) untuk lebih besar lagi," kata Bari Akbar dalam jumpa persnya yang berlangsung di Orchid Forest, Cikole, Bandung, Rabu (9/8/2023).

Adapun alasan Bari Akbar menggelar acara ini guna memberikan hiburan spesial untuk masyarakat.

Tak hanya itu, Bari juga menegaskan Foresta 2023 digelar dalam rangka menggaungkan isu lingkungan yang tengah menjadi sorotan publik.

"Pertama kali kepikiran kenapa sama Forestra karena saya suka banget sama musik, Indonesia itu punya 17 ribu pulau, jadi harusnya masyarakat kita sering main ke alam, jadi saya pikir saya harus makin giat untuk ajak orang-orang ke hutan tapi solusinya saya kasih musik yang premium," tuturnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
