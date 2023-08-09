Perjuangan Ziva Magnolya Rekaman Lagu baru saat Suaranya Serak

JAKARTA - Ziva Magnolya merilis single terbaru berjudul Menanti. Single tersebut akan mengudara pada 11 Agustus 2023.

Lagu Menanti merupakan lagu hits yang sebelumnya pernah dibawakan oleh Dea Mirella yang diciptakan oleh Yovie Widianto. Melalui label rekaman Universal Music Indonesia, lagu ini dihadirkan kembali dalam nuansa baru, versi yang lebih fresh dengan karakter vocal riff & runs Ziva yang menjadi ciri khas dan tentunya memiliki keunikan tersendiri.

Sebelum resmi dirilis, Ziva membagikan kisah dibalik proses rekaman lagu Menanti sebelum dirilis dimana menjadi tantangan tersendiri baginya. Pasalnya, sehari sebelum rekaman, Ziva mengalami masalah pada suaranya. Hal itu bermula saat dirinya mengisi sebuah acara bersama Tiara Andini.

"Sehari sebelum aku rekaman aku lagi ada festival di Semarang, pertama kali tuh barengan sama Titi (Tiara Andini). Gila aku teriak-teriak sampai teriak yang bukan normal gitu, teriaknya ngaco sampai serak banget," ujar Ziva Magnolya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).

Pelantun Peri Cintaku ini menyebut jika dirinya sampai merasa pasrah dengan apa yang akan terjadi saat rekaman nanti lantaran suaranya yang bermasalah.

"Besoknya rekaman Menanti, aku bener-bener kayak 'aduh Tuhan aku bisa gak ya nyanyi',"sambungnya.

Terlebih Ziva memahami betul padatnya jadwal dirinya dan Yovie Widianto sehingga tak memungkinkan untuk memundurkan waktu untuk rekaman.

"Aku gak mungkin bilang 'mas bisa diundur gak'. Sulit banget nyari jadwal pas,"ujarnya.