Jisoo BLACKPINK Bocorkan Bakal Ada Kejutan, Fans Harap Perpanjang Kontrak dengan YG

SEOUL – Jisoo BLACKPINK membocorkan akan ada berita bagus diumumkan dalam waktu dekat. Hal itu membuat BLINK –sapaan penggemar BLAKCPINK- berharap keempat idolanya akan memperpanjang kontrak bersama YG Entertainment.

Kekasih Ahn Bo Hyun itu menggoda BLINK saat live di Weverse pada Selasa (8/8/2023) sore waktu setempat untuk merayakan debut tujuh tahun BLACKPINK. Dia membuat penggemarnya yang tengah gelisah lantaran YG Entertainment kembali menunda kabar perpanjangan kontrak Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa hingga tur dunia BORN PINK selesai September nanti.

“Akan ada kabar baik. Tapi aku belum bisa membocorkannya,” ujar Jisoo dikutip dari Allkpop, Rabu (9/8/2023). “Kita adalah satu,” lanjut dia yang mebuat fans menduga jika Jisoo sedang memberi kode perpanjangan kontrak semua member.

Bahkan, Jisoo juga berharap akan bisa merayakan ulang tahun BLACKPINK kedelapan tahun depan. Harapan bintang Snowdrop itu juga menguatkan keinginan para BLINK.

Penggemar pun bersemangat dan merasa sedikit lega mendapat bocoran tersebut. Mereka yakin jika Jisoo mengetahui kekhawatiran BLINK sehingga muncul saat Live dan mengatakan kalimat penenang tersebut. “Dia khawatir pada fansnya, jadi dia membocorkan tentang tur encore Seoul dan tentang pembaruan kontrak,” ujar netizen di kolom komentar.