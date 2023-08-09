Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jisoo BLACKPINK Bocorkan Bakal Ada Kejutan, Fans Harap Perpanjang Kontrak dengan YG

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |10:31 WIB
Jisoo BLACKPINK Bocorkan Bakal Ada Kejutan, Fans Harap Perpanjang Kontrak dengan YG
Jisoo BLACKPINK bocorkan rencana perpanjangan kontrak dengan YG Entertianment. (Foto: Instagram/@sooyaaa_)
A
A
A

 

SEOUL – Jisoo BLACKPINK membocorkan akan ada berita bagus diumumkan dalam waktu dekat. Hal itu membuat BLINK –sapaan penggemar BLAKCPINK- berharap keempat idolanya akan memperpanjang kontrak bersama YG Entertainment.

Kekasih Ahn Bo Hyun itu menggoda BLINK saat live di Weverse pada Selasa (8/8/2023) sore waktu setempat untuk merayakan debut tujuh tahun BLACKPINK. Dia membuat penggemarnya yang tengah gelisah lantaran YG Entertainment kembali menunda kabar perpanjangan kontrak Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa hingga tur dunia BORN PINK selesai September nanti.

“Akan ada kabar baik. Tapi aku belum bisa membocorkannya,” ujar Jisoo dikutip dari Allkpop, Rabu (9/8/2023). “Kita adalah satu,” lanjut dia yang mebuat fans menduga jika Jisoo sedang memberi kode perpanjangan kontrak semua member.

Bahkan, Jisoo juga berharap akan bisa merayakan ulang tahun BLACKPINK kedelapan tahun depan. Harapan bintang Snowdrop itu juga menguatkan keinginan para BLINK.

Jisoo BLACKPINK bocorkan rencanan perpanjangan kontrak dengna YG Entertainment. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)

Penggemar pun bersemangat dan merasa sedikit lega mendapat bocoran tersebut. Mereka yakin jika Jisoo mengetahui kekhawatiran BLINK sehingga muncul saat Live dan mengatakan kalimat penenang tersebut. “Dia khawatir pada fansnya, jadi dia membocorkan tentang tur encore Seoul dan tentang pembaruan kontrak,” ujar netizen di kolom komentar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023868/rose-blackpink-resmi-bergabung-dengan-theblacklabel-yfMjAlGRxY.jpg
Rose BLACKPINK Resmi Bergabung dengan THEBLACKLABEL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023740/susul-lisa-jennie-blackpink-akhirnya-punya-akun-tiktok-UmuDF2mOx5.jpg
Susul Lisa, Jennie BLACKPINK Akhirnya Punya Akun TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/205/2992610/jennie-blackpink-bakal-tampil-dalam-single-baru-zico-gxl4q9hOz7.jpg
Jennie BLACKPINK Bakal Tampil dalam Single Baru Zico
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/33/2983100/jisoo-blackpink-donasikan-semua-keuntungan-youtube-pribadinya-ke-badan-amal-dIXyreTmim.jpg
Jisoo BLACKPINK Donasikan Semua Keuntungan YouTube Pribadinya ke Badan Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/206/2963724/jisoo-blackpink-syuting-film-baru-rose-kirim-coffee-truck-ke-lokasi-syuting-ccYZU8sNAx.jpg
Jisoo BLACKPINK Syuting Film Baru, Rose Kirim Coffee Truck ke Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2949850/jennie-blackpink-ungkap-alasan-tidak-perpanjang-kontrak-individu-dengan-yg-entertainment-FFe6vwsKrs.jpg
Jennie BLACKPINK Ungkap Alasan Tidak Perpanjang Kontrak Individu dengan YG Entertainment
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement