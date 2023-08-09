Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Maira Ungkap Penyanyi yang Menjadi Inspirasinya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |04:30 WIB
Maira Ungkap Penyanyi yang Menjadi Inspirasinya
Maira Muthma (Foto: ist)
JAKARTA - Maira Muthma debut di belantika musik Indonesia. Di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI), Maira telah merilis single Tak Semanis Dulu.

Suara merdu Maira ini merupakan turunan dari bakat sang Ibunda, Devy Darnita. Sosok sang ibu lah yang membuat Maira semangat bermusik.

 BACA JUGA:

Maira Ungkap Penyanyi yang Menjadi Inspirasinya

“Setelah bikin album pop anak-anak sekitar 3 album. Lanjut di SMP - SMA diajak project produksi cover version. Setelah itu diajak bikin album disko dangdut remaja, lalu akhirnya terakhir di bidang entertainment dengan menjadi presenter di acara musik channel TPI (MNCTV),” cerita Maira mengungkapkan perjalanan karier sang bunda.

Sang ibunda yang malang melintang di dunia tarik suara, Maira kemudian banyak mendapatkan wejangan. Ia mendapat pesan dari Ibunya untuk menemukan ciri khas di dalam dirinya, dan kembangkan apa yang dimiliki, serta konsisten.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
