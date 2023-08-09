Aruma Raih Double Platinum Lewat Lagu Muak

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Aruma. Dirinya kembali menorehkan prestasi dengan meraih double platinum lewat lagu Muak. Lagu Muak berhasil meraih 108 ribu lebih streaming.

Aruma pun bangga atas pencapaian tersebut. "Aku bersyukur banget bisa mendapatkan hal ini. Semakin membuat aku terpacu berkarya," jelas Aruma.

Lagu Muak dari Aruma memang banyak mendapatkan sambutan positif. Tak cuma di Indonesia, di Malaysia, lagu Muak juga bisa mendapatkan prestasi sertifikat gold.

Capaian ini berharga menurutnya. Sebab ini sebagai tanda dirinya diterima di industri musik, bukan cuma di Indonesia tetapi juga di luar negeri.

“Arti penghargaan ini mengartikan bahwa semakin banyak cinta yang datang dari malaysia semakin besar juga rasa sayang aku dengan pendengar di Malaysia,” jelasnya.

Usai lagu Muak, Aruma menghadirkan sebuah lagu bertajuk Ekspektasi. Tak sendiri, Aruma berkolaborasi dengan Raim Laode.