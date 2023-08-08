Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bangkit dari Kesulitan Ekonomi, Selebgram Sahrul Agusti Kini Sukses Jadi Pengusaha Muda

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:30 WIB
Sahrul Agusti (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sahrul Agusti merupakan seorang selebriti gamer yang cukup terkenal dikalangan para gamers. Pasalnya, ia mempunyai usaha top up diamond game online dan juga joki game.

Menariknya, usia Sahrul Agusti sendiri masih terbilang cukup muda, 23 tahun. Namun, ia sudah cukup sukses memulai bisnisnya di bidang game online serta website top up game online di itsugamarket.com.

Pria kelahiran 6 Agustus 2000 ini mengatakan bahwa dirinya berasal dari keluarga kurang mampu. Bahkan ia harus bangkit dari keadaannya mengingat usaha keluarganya sempat bangkrut hingga membuat kondisi ekonomi semakin memburuk.

Hobi bermain game menjadi alasan pemilik akun Instagram @itsugaaaa ini memilih untuk merintis kariernya sebagai admin game online. Ia pun sampai memutuskan untuk menghentikan sementara perkuliahannya dan fokus pada bisnis yang digelutinya saat ini.

Sahrul Agusti

“Saya memutuskan untuk berhenti kuliah untuk sementara waktu dan lebih fokus ke bisnis yang saya jalani," papar Sahrul Agusti,

Beruntung, dengan doa restu dari orang tua, Sahrul semakin sukses sebagai admin game online. Bahkan kini, ia sudah memiliki website sendiri agar masyarakat bisa melakukan top up game online dengan mudah.

Halaman:
1 2
