Lucinta Luna Bakal Tuntut Orang yang Menyebutnya Transgender, Gue Perempuan Ya!

JAKARTA - Lucinta Luna sempat mengamuk lantaran sering disebut sebagai seorang transgender. Bahkan ia juga sempat menegur Deddy Corbuzier yang menyebut jika dirinya adalah seorang pria.

Dalam video tersebut, awalnya Deddy Corbuzier sempat menanyakan soal hal-hal yang tak disukai Alan dari Lucinta Luna. Mendengar hal itu, Lucinta pun langsung memberikan jawaban.

“Dia nggak suka nunggu aku makeup lama. Semua cowok di muka bumi ini males kan nunggu cewek makeup lama, apalagi pasang alis,” ungkap Lucinta dalam video tersebut.

“Apalagi kalau cowok nunggu cowok makeup ya,” celetuk Deddy.

Mendengar ucapan Deddy, Lucinta pun tampak tak terima. Ia bahkan mengaku berani menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang perempuan tulen.

“Eh enak aja, eh gue perempuan ya. Gue tunjukin semuanya,” tegas Luna dengan nada suara yang sedikit keras.

Kemudian bintang film Bridezilla ini pun menegaskan jika dirinya tidak akan tinggal diam bila ada yang menyebutnya TS alias transgender. Bahkan, ia pun mengaku akan menuntut orang yang menghinanya tersebut.

“Pokoknya buat semua orang yang ada di dunia ini yang berani ngata-ngatain gue TS atau apalah gue bisa tuntut lo, karena gue udah sah secara hukum, negara, agama dan gue udah tunangan dan akan nikah di sini,” paparnya.

Kemudian Deddy kembali bertanya kepada Lucinta Luna sebutan apa yang pas diberikan untuknya.

“Jadi sebutannya TS?,” tanya Deddy lagi.

“Bukan TS, wanita indonesia, wanita seutuhnya. karena udah ada hukumnya ada pasalnya,” kata Lucinta.