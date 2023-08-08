Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucinta Luna Bakal Tuntut Orang yang Menyebutnya Transgender, Gue Perempuan Ya!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |22:50 WIB
Lucinta Luna Bakal Tuntut Orang yang Menyebutnya Transgender, Gue Perempuan Ya!
Lucinta Luna (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Lucinta Luna sempat mengamuk lantaran sering disebut sebagai seorang transgender. Bahkan ia juga sempat menegur Deddy Corbuzier yang menyebut jika dirinya adalah seorang pria.

Dalam video tersebut, awalnya Deddy Corbuzier sempat menanyakan soal hal-hal yang tak disukai Alan dari Lucinta Luna. Mendengar hal itu, Lucinta pun langsung memberikan jawaban.

“Dia nggak suka nunggu aku makeup lama. Semua cowok di muka bumi ini males kan nunggu cewek makeup lama, apalagi pasang alis,” ungkap Lucinta dalam video tersebut.

“Apalagi kalau cowok nunggu cowok makeup ya,” celetuk Deddy.

Mendengar ucapan Deddy, Lucinta pun tampak tak terima. Ia bahkan mengaku berani menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang perempuan tulen.

“Eh enak aja, eh gue perempuan ya. Gue tunjukin semuanya,” tegas Luna dengan nada suara yang sedikit keras.

Lucinta Luna

Kemudian bintang film Bridezilla ini pun menegaskan jika dirinya tidak akan tinggal diam bila ada yang menyebutnya TS alias transgender. Bahkan, ia pun mengaku akan menuntut orang yang menghinanya tersebut.

“Pokoknya buat semua orang yang ada di dunia ini yang berani ngata-ngatain gue TS atau apalah gue bisa tuntut lo, karena gue udah sah secara hukum, negara, agama dan gue udah tunangan dan akan nikah di sini,” paparnya.

Kemudian Deddy kembali bertanya kepada Lucinta Luna sebutan apa yang pas diberikan untuknya.

“Jadi sebutannya TS?,” tanya Deddy lagi.

“Bukan TS, wanita indonesia, wanita seutuhnya. karena udah ada hukumnya ada pasalnya,” kata Lucinta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162701/lucinta_luna-FqYg_large.jpg
Lucinta Luna Berharap Nikita Mirzani segera Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112230/lucinta_luna-Tghs_large.jpg
Isa Zega Ditangkap, Lucinta Luna: No Comment, Aku Enggak Mau Kotori Tanganku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095834/isa_zega-t3ke_large.jpg
Isa Zega Klarifikasi Usai Lucinta Luna Ngaku Dijebak dalam Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090577/lucinta_luna-i8zS_large.jpg
Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090565/lucinta_luna-Mp2H_large.jpg
6 Sumber Kekayaan Lucinta Luna, Selebgram yang Mengaku Dijebak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090432/lucinta_luna-JuB0_large.jpg
Biodata dan Agama Lucinta Luna, yang Diduga Jadi Korban Isa Zega
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement