HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Tahun Jadi Teknisi, Jeffry Arga Wiranata Sukses Sebagai Penyedia Jasa Top Up Game

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |21:50 WIB
7 Tahun Jadi Teknisi, Jeffry Arga Wiranata Sukses Sebagai Penyedia Jasa <i>Top Up Game</i>
Jeffry Arga Wiranata (Foto: Instagram)
JAKARTA - Mantan karyawan swasta yang sempat bekerja sebagai teknisi komputer selama kurang lebih 7 tahun, Jeffry Arga Wiranata alias BangJeff, kini dikenal luas sebagai penyedia jasa layanan top up game. Sebelumnya, ia juga dikenal sebagai seorang konten kreator dan influencer di dunia gaming.

Pria kelahiran Situbondo, 8 April 1992 ini sebelumnya sempat membangun channel Youtube dari nol dengan konten yang berfokus pada permainan Mobile Legends. Bahkan pemilik akun Tiktok @cvbangjeff ini mengatakan jika ia sempat dilirik oleh Facebook atas kesuksesannya sebagai seorang konten kreator di platform tersebut.

"Pada tahun 2019, Facebook mengontrak Jeffry Arga Wiranata sebagai streamer, dan prestasinya di dunia streaming game berbuah hasil dengan diberikan status verified biru di akun Facebook-nya," ujar pemilik akun Instagram @jeffryarga itu

Pada 2020 Jeffry pun melihat peluang pada jasa layanan top up game. Hal tersebut bermula ketika ia melihat banyak followersnya yang kena tipu.

Jeffry Arga

Merasa kasihan dengan orang yang terkena tipu, Bang Jeff pun memulai bisnisnya dan berawal dari menerima pesanan secara manual melalui WhatsApp, sampai akhirnya meluas ke media sosial. Bisnisnya pun perlahan mulai berkembang pesat hingga saat ini. Bahkan, ia sampai memiliki cukup banyak mitra.

Sebagai penyedia layanan top up game, Jeffry hingga kini masih tetap aktif dalam industri game. Mengingat, pria 31 tahun ini memiliki hobi bermain game.

