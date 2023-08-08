Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan Transgender, Lucinta Luna Tegaskan Alasannya Tak Bisa Punya Anak

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:50 WIB
Bukan Transgender, Lucinta Luna Tegaskan Alasannya Tak Bisa Punya Anak
Lucinta Luna (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Lucinta Luna mengakui bahwa dirinya tak bisa memiliki anak. Bukan karena dirinya merupakan seorang transgender, tetapi karena ada sebuah kejadian yang membuatnya tak bisa memiliki keturunan dari rahimnya sendiri.

Dihadapan tunangannya dan juga Deddy Corbuzier, bintang film Bridezilla ini menyebut bahwa dirinya sempat melakukan operasi pengangkatan rahim. Hal itu terjadi lantaran ia mengaku sudah sempat menjalani operasi caesar berkali-kali.

"Namanya dulu gue pernah accident ya, ini gue caesar berkali-kali, akhirnya gue gak bisa punya anak lagi, rahim gue diangkat," ujar Lucinta Luna.

Seolah mengatakan bahwa apa yang telah diucapkannya merupakan fakta, Lucinta pun mengenang kembali berita lawasnya. Kala itu dirinya ketahuan mengunjungi sebuah rumah sakit.

Lucinta Luna

"Dulu ada kan beritanya waktu gue pacaran sama mantan gue. Ada paparazi memotret gue di Damansara, di hospital gue di korek-korek ternyata gak ada sel telur lagi, jadi gue udah mandul," lanjutnya.

Tahu jika dirinya tak bisa memberikan keturunan, Lucinta pun berusaha berkata jujur pada calon suaminya. Dia bahkan meminta calon suaminya menerima keputusan untuk mengadopsi anak, jika kelak mereka berumah tangga.

Halaman:
1 2
