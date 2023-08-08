Geram dengan Konten Oklin Fia, Refal Hady Bakal Lapor Polisi?

JAKARTA - Refal Hady ikut mengomentari aksi tak senonoh influencer bernama Oklin Fia. Bagaimana tidak, perempuan berhijab itu ramai diperbincangkan lantaran kerap membuat konten dewasa berbau pornografi.

Baru-baru ini, Oklin Fia kembali membuat netizen geram lantaran video makan es krim di depan alat vital seorang pria. Tingkah Oklin yang menjijikan tersebut sontak menuai kecaman dari Refal Hady.

Saking kesalnya, bintang film Galih & Ratna ini bahkan sampai ingin melaporkan Oklin ke pihak berwajib atas tuduhan penistaan agama. Mengingat, Oklin melakukan aksinya tersebut sambil menggunakan hijab.

“Udah berjam jam kepikiran soal penistaan agama yang dilakukan seorang seleb tiktok. Laporin kemana ya biar dia bisa ngerasain jeruji penjara? JUJUR gue udah sangat murka,” tegas Refal Hady pada akun Twitternya.

Aktor 29 tahun ini jelas ingin agar Oklin bisa mendapatkan efek jera lantaran perbuatannya yang di luar batas. Bahkan, ia pun sempat menyebut sang influencer titisan dajjal.