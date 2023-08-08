Anang Hermansyah Sebut Sarah Menzel Menantu Idaman, Beri Kode untuk Azriel Cepat Menikah

JAKARTA - Anang Hermansyah memberikan signal positif untuk Azriel anak keduanya. Pasalnya, suami Ashanty itu menyebut Sarah Menzel merupakan menantu idaman.

Menurutnya, sosok Sarah Menzel adalah perempuan yang sayang keluarga dan termasuk calon menantu idaman.

"Sarah keren, anak baik, dia sayang keluarga, sayang Azriel. Menantu idaman banget," tutur Anang Hermansyah di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (8/8/2023).

Anang Hermansyah juga membocorkan jika Azriel Hermansyah sudah ada pemikiran untuk menikah dengan sang kekasih, Sarah Menzel. Sebagai seorang ayah, Anang Hermansyah melihat jika anaknya siap memulai kehidupan mandiri setelah terjun ke dunia bisnis.

"Sudah waktunya dia mandiri, mau nikah," kata Anang Hermansyah lagi.

Mendengar ucapan sang ayah, Azriel Hermansyah mengaku lebih ingin fokus bekerja hingga sukses barulah memikirkan untuk menikah.

"Belum, belum ada rencana. Bisnis dulu, sukses, baru nikah," jelas Azriel Hermansyah.

Adik Aurel Hermansyah itu tak menampik, bahwa Anang Hermansyah memang sudah lama menyuruhnya untuk menikahi Sarah Menzel.

"Dua tahun lalu juga sudah disuruh nikah," ungkap Azriel.