Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shinta Bachir Tanggapi Isu Suaminya Lakukan Penyimpangan Seksual hingga KDRT

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |17:00 WIB
Shinta Bachir Tanggapi Isu Suaminya Lakukan Penyimpangan Seksual hingga KDRT
Shinta Bachir. (Foto: Instagram/@shinta_bachir86)
A
A
A

JAKARTA - Shinta Bachir menanggapi isu-isu miring yang menerpa suaminya, Indra Kristianto, di tengah proses cerai mereka. Kini, mediasi keduanya dinyatakan gagal sehingga persidangan dilanjutkan ke agenda pokok perkara.

"Shinta sudah sepakat ingin berpisah dengan baik-baik," kata kuasa hukum Shinta Bachir, Sunan Kalijaga, di PA Jakarta Timur.

Shinta buka suara setelah beredarnya isu yang menyebut alasannya menggugat cerai karena suaminya melakukan penyimpangan seksual.

"Nggak kok, normal-normal aja," kata Shinta Bachir selaku penggugat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096177/shinta_bachir-BjNS_large.jpg
Shinta Bachir Dihujat Usai Foto Bareng Teuku Ryan, Netizen: Cocok Duda sama Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/33/2966317/shinta-bachir-klaim-kerap-dipaksa-melayani-mantan-suami-saat-datang-bulan-KrkkYgQza0.jpg
Shinta Bachir Klaim Kerap Dipaksa Melayani Mantan Suami saat Datang Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958531/shinta-bachir-akui-menyesal-menikah-dengan-indra-kristianto-JU09heZb4Z.jpg
Shinta Bachir Akui Menyesal Menikah dengan Indra Kristianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958515/bukan-kdrt-dan-nafkah-shinta-bachir-ungkap-alasan-cerai-dari-indra-kristianto-nqElUPgcZN.jpg
Bukan KDRT dan Nafkah, Shinta Bachir Ungkap Alasan Cerai dari Indra Kristianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931291/shinta-bachir-ingin-kembali-menikah-meski-sudah-gagal-2-kali-ecrfDAXhpb.jpg
Shinta Bachir Ingin Kembali Menikah Meski Sudah Gagal 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/33/2900646/shinta-bachir-curhat-di-instagram-karena-dianggap-matre-ada-apa-IcfDpPRTgy.jpeg
Shinta Bachir Curhat di Instagram karena Dianggap Matre, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement