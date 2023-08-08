Shinta Bachir Tanggapi Isu Suaminya Lakukan Penyimpangan Seksual hingga KDRT

JAKARTA - Shinta Bachir menanggapi isu-isu miring yang menerpa suaminya, Indra Kristianto, di tengah proses cerai mereka. Kini, mediasi keduanya dinyatakan gagal sehingga persidangan dilanjutkan ke agenda pokok perkara.

"Shinta sudah sepakat ingin berpisah dengan baik-baik," kata kuasa hukum Shinta Bachir, Sunan Kalijaga, di PA Jakarta Timur.

Shinta buka suara setelah beredarnya isu yang menyebut alasannya menggugat cerai karena suaminya melakukan penyimpangan seksual.

"Nggak kok, normal-normal aja," kata Shinta Bachir selaku penggugat.