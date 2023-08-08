Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shinta Bachir Ngotot Cerai, Ungkap Penyebab Utama: Sikap Dia Berlebihan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:41 WIB
Shinta Bachir Ngotot Cerai, Ungkap Penyebab Utama: Sikap Dia Berlebihan
Shinta Bachir ngotot cerai dari suaminya. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA, - Rumah tangga Shinta Bachir dan Indra Kristianto sang suami diambang perceraian, meski baru berjalan selama empat bulan. Shinta Bachir mengungkapkan penyebab dirinya menggugat cerai ke Pengadilan.

Diketahui, mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Timur kepada pasangan tersebut hari ini dinyatakan gagal karena kedua pihak sepakat bercerai.

"Shinta sudah sepakat ingin berpisah dengan baik-baik," kata kuasa hukum Shinta Bachir, Sunan Kalijaga di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa (8/8/2023).

Shinta Bachir

Di sisi lain, Shinta Bachir membeberkan sikap sang suami yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia bahkan mengaku sikap tersebut sering menimbulkan cekcok diantara mereka.

"Kayak saya kalau lagi pergi, tahu-tahu pas saya pulang dia (Indra Kristianto-red) sudah ada di depan rumah," ujarnya.

"Saya sering bilang gini, sudah enggak usah mikir yang gimana-gimana, sekarang itu aku pilih kamu, kamu adalah spesial dari semuanya. Dari antara semua-semua lelaki yang pernah dekati aku," ujarnya.

Shinta Bachir tidak memungkiri bahwa gugatan cerai yang dilayangkan ke PA Jaktim salah satunya karena sikap posesif Indra Kristianto.

"Karena berlebihan menurut saya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096177/shinta_bachir-BjNS_large.jpg
Shinta Bachir Dihujat Usai Foto Bareng Teuku Ryan, Netizen: Cocok Duda sama Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/33/2966317/shinta-bachir-klaim-kerap-dipaksa-melayani-mantan-suami-saat-datang-bulan-KrkkYgQza0.jpg
Shinta Bachir Klaim Kerap Dipaksa Melayani Mantan Suami saat Datang Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958531/shinta-bachir-akui-menyesal-menikah-dengan-indra-kristianto-JU09heZb4Z.jpg
Shinta Bachir Akui Menyesal Menikah dengan Indra Kristianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958515/bukan-kdrt-dan-nafkah-shinta-bachir-ungkap-alasan-cerai-dari-indra-kristianto-nqElUPgcZN.jpg
Bukan KDRT dan Nafkah, Shinta Bachir Ungkap Alasan Cerai dari Indra Kristianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931291/shinta-bachir-ingin-kembali-menikah-meski-sudah-gagal-2-kali-ecrfDAXhpb.jpg
Shinta Bachir Ingin Kembali Menikah Meski Sudah Gagal 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/33/2900646/shinta-bachir-curhat-di-instagram-karena-dianggap-matre-ada-apa-IcfDpPRTgy.jpeg
Shinta Bachir Curhat di Instagram karena Dianggap Matre, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement