Shinta Bachir Ngotot Cerai, Ungkap Penyebab Utama: Sikap Dia Berlebihan

JAKARTA, - Rumah tangga Shinta Bachir dan Indra Kristianto sang suami diambang perceraian, meski baru berjalan selama empat bulan. Shinta Bachir mengungkapkan penyebab dirinya menggugat cerai ke Pengadilan.

Diketahui, mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Timur kepada pasangan tersebut hari ini dinyatakan gagal karena kedua pihak sepakat bercerai.

"Shinta sudah sepakat ingin berpisah dengan baik-baik," kata kuasa hukum Shinta Bachir, Sunan Kalijaga di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa (8/8/2023).

Di sisi lain, Shinta Bachir membeberkan sikap sang suami yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia bahkan mengaku sikap tersebut sering menimbulkan cekcok diantara mereka.

"Kayak saya kalau lagi pergi, tahu-tahu pas saya pulang dia (Indra Kristianto-red) sudah ada di depan rumah," ujarnya.

"Saya sering bilang gini, sudah enggak usah mikir yang gimana-gimana, sekarang itu aku pilih kamu, kamu adalah spesial dari semuanya. Dari antara semua-semua lelaki yang pernah dekati aku," ujarnya.

Shinta Bachir tidak memungkiri bahwa gugatan cerai yang dilayangkan ke PA Jaktim salah satunya karena sikap posesif Indra Kristianto.

"Karena berlebihan menurut saya," ungkapnya.