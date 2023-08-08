Kabar Duka, Ibu Kikan Cokelat Meninggal Dunia

JAKARTA - Duka mendalam tengah merundung Kikan vokalis band Cokelat. Sang ibu baru saja meninggal dunia pada hari ini, Selasa, 8 Agustus 2023. Kabar duka ini tersiar melalui pesan singkat di WhatsApp.

"Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun,telah berpulang ke rahmatullah Istri, Ibunda, Kakak, Nenek kami tercinta. Ibu Indira Damayanti binti Kartiwa Sastradipoera. Hari Selasa, 8 Agustus 2023 pukul 13.20 WIB," tulis keterangan pesan, dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Berdasarkan informasi pesan, ibunda Kikan Namara akan disemayamkan di perumahan Saung Gintung Blok O No.1 Ciputat, Cirendeu, Tangerang Selatan. Bukan hari ini, beliau rencananya bakal dimakamkan esok hari.

"Dan akan dimakamkan 9 Agustus 2023 di TPU Jeruk Purut (Berangkat dari Rumah Duka Pukul 09.00 WIB)," lanjutnya.

Pihak keluarga pun memohon doa terbaik untuk Indira Damayanti binti Kartiwa Sastradipoera agar segala dosanya diampuni. Namun, pesan yang disiarkan tak membeberkan penyebab dari ibunda Kikan tutup usia.

(ltb)