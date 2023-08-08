Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Ibu Kikan Cokelat Meninggal Dunia

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:32 WIB
Kabar Duka, Ibu Kikan Cokelat Meninggal Dunia
Kikan Cokelat. (Foto: Instagram/@kikankikan)
A
A
A

JAKARTA - Duka mendalam tengah merundung Kikan vokalis band Cokelat. Sang ibu baru saja meninggal dunia pada hari ini, Selasa, 8 Agustus 2023. Kabar duka ini tersiar melalui pesan singkat di WhatsApp.

"Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun,telah berpulang ke rahmatullah Istri, Ibunda, Kakak, Nenek kami tercinta. Ibu Indira Damayanti binti Kartiwa Sastradipoera. Hari Selasa, 8 Agustus 2023 pukul 13.20 WIB," tulis keterangan pesan, dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Berdasarkan informasi pesan, ibunda Kikan Namara akan disemayamkan di perumahan Saung Gintung Blok O No.1 Ciputat, Cirendeu, Tangerang Selatan. Bukan hari ini, beliau rencananya bakal dimakamkan esok hari.

"Dan akan dimakamkan 9 Agustus 2023 di TPU Jeruk Purut (Berangkat dari Rumah Duka Pukul 09.00 WIB)," lanjutnya.

Pihak keluarga pun memohon doa terbaik untuk Indira Damayanti binti Kartiwa Sastradipoera agar segala dosanya diampuni. Namun, pesan yang disiarkan tak membeberkan penyebab dari ibunda Kikan tutup usia.

(ltb)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/33/2861872/kikan-cokelat-ikuti-wasiat-ibu-putar-lagu-kesukaan-mendiang-di-rumah-duka-VsVmWtkPAp.jpg
Kikan Cokelat Ikuti Wasiat Ibu, Putar Lagu Kesukaan Mendiang di Rumah Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2860712/prosesi-pemakaman-ibunda-kikan-namara-diiringi-isak-tangis-keluarga-7Iu8FpFbcR.jpg
Prosesi Pemakaman Ibunda Kikan Namara Diiringi Isak Tangis Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2860704/kikan-cokelat-bersyukur-keinginan-terakhir-sang-ibu-terwujud-WV9WMb2ltm.jpg
Kikan Cokelat Bersyukur Keinginan Terakhir sang Ibu Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2860702/ibunda-kikan-namara-meninggal-dunia-usai-berjuang-melawan-kanker-hati-64xqLFVbLW.jpg
Ibunda Kikan Namara Meninggal Dunia Usai Berjuang Melawan Kanker Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/29/598/2697106/kembali-dihelat-pagelaran-sabang-merauke-hadirkan-banyak-musisi-mM1iW255hF.jpeg
Kembali Dihelat, Pagelaran Sabang Merauke Hadirkan Banyak Musisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/04/205/2605365/misi-kikan-namara-di-pagelaran-sabang-merauke-rakfWaqs7Z.JPG
Misi Kikan Namara di Pagelaran Sabang Merauke
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement