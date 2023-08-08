Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Panji Petualang yang Rehat Beraktivitas Akibat Diabetes

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:05 WIB
Panji Petualang (Foto: Instagram)
JAKARTA - Biodata dan agama Panji Petualang akan diulas dalam artikel berikut. Panji Petualang sendiri merupakan seorang pembawa acara, pawang hewan sekaligus konten kreator di YouTube.

Lahir di Jakarta, 27 Juli 1989 Panji Petualang memiliki nama asli Muhammad Panji. Ia diketahui memiliki istri bernama Nenty Estevany dan tiga orang anak.

Ketertarikan Panji pada hewan buah khususnya ular, pertama kali muncul saat usianya baru 2 tahun. Kala itu, Panji terlihat berani dengan ular saat menemani ibunya mencuci.

Pada 2017, Panji sempat dikabarkan meninggal dunia lantaran digigit komodo ketika berkunjung ke Pulau Komodo. Akan tetapi, ia sempat membuat klarifikasi bahwa kabar tersebut tidaklah benar, melalui akun YouTube pribadinya.

Panji Petualang

Tak lama setelah mengungkapkan kabar dirinya pasca-disebut meninggal dunia, Panji pun kerap muncul dan berkolaborasi dengan beberapa publik figur sekaligus YouTuber Tanah Air. Diantaranya Baim Wong, Alshad Ahmad, Irfan Hakim hingga  mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.

Terbaru, melalui akun YouTubenya, Dedi Mulyadi tampak menjenguk Panji di kediamannya, di kawasan Purwakarta. Panji yang awal mula memiliki bobot tubuh yang cukup besar, mendadak menyusut.

Setelah ditanya lebih dalam, rupanya Panji mengatakan bahwa dirinya mengidap diabetes akibat keturunan dari keluarga dan juga pola makan yang bisa dikatakan kurang baik. Bahkan, kadar gula dari pria 34 tahun itu bisa dikatakan cukup tinggi, mencapai angka 200 dan 300.

