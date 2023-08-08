Terinspirasi Pasheman'90, Paskibra Komando 12 Bakal Ikut Audisi Indonesias Got Talent

JAKARTA - SMAN 1 Bekasi menggelar turnamen Lomba Baris-berbaris (LBB) untuk pelajar tingkat SMA dan SMP se-Jabodetabek dan Karawang. Dalam perlombaan tersebut, sebanyak 60 peserta dari sekolah SMA dan SMP se-Jabodetabek dan Karawang menampilkan aksi koreografinya di hadapan juri, penonton, dan tamu undangan pada Sabtu, 5 Agustus 2023

Dari sekian banyaknya peserta yang tampil, ada satu tim yang cukup menjadi sorotan. Mereka adalah Tim Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Komando 12 yang merupakan perwakilan dari SMPN 12 Bekasi.

Bukan tanpa sebab, pasalnya pasukan Komando 12 terlihat memasukkan unsur budaya dalam koreografi mereka. Hal itu jelas mengundang decak kagum dan tepuk tangan penonton.

Apalagi mereka membawakan dengan sempurna variasi gerakan tersebut, sembari menampilkan tarian dan lagu kebudayaan Pasundan, yang rupanya memang sengaja diselipkan melalui seni baris-berbaris.

"Tim Paskibra kita tidak hanya menampilkan gerakan, tapi ada kebudayaan. Tidak hanya gerakan tapi juga tarian. Kali ini kami membawakan lagu daerah, ada sedikit tarian, variasi formasi, dan juga ilmu sejarah Pasundan," ujar Ibu Kika Widyandri selaku pembimbing dari pasukan Komando 12.

"Sekarang hampir semua gerakan tidak hanya sesuai dengan formasinya tapi juga diselipkan budaya, tarian dan nyanyinya juga. Jadi orang bisa penasaran, apasih yang mau ditampilkan lagi dari Komando 12 yang berbeda dari penampilan sebelumnya," sambungnya.

Salah satu personel dari Komando 12, yakni Jihan Amirah Daulay mengatakan bahwa dirinya berharap agar timnya bisa terus mengukir prestasi. Bahkan, ia juga mentargetkan agar bisa mewakili sekolahnya di tingkat Kota Bekasi serta masuk di ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent.

"Banyak yang dikejar setelah hasil ini. Kita target mau dapat Juara Utama dan kita dapat kabar mau ikut seleksi Indonesia's Got Talent tahun depan. Semoga bisa terus memberikan yang terbaik," kata Jihan.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Tim Komando 12 dari SMPN 12 Bekasi sangat terinspirasi dengan tim Paskibra Pasheman'90 yang viral dari tingkat SMA. Oleh karenanya, mereka akan terus memiliki target agar bisa mewakili Paskibra di tingkat SMP.

"Kita pribadi, kalau bisa jadi yang terbaik kita mencontoh yang terbaik kenapa nggak. Kalau bisa ke ranah itu (jejak Pasheman'90) kenapa nggak. Kalau kita mah pasti persiapkan. Kalau orangtua, anak sudah oke, kita dukung terus. Kalau ada kesempatan (Indonesia's Got Talent) kenapa gak, kita pasti akan maju," harap Ibu Kika.