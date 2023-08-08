Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haji Faisal Isyaratkan Tak Restui Rebecca Klopper dan Fadly: Saya Sudah Tidak Sreg Lagi!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:24 WIB
Haji Faisal Isyaratkan Tak Restui Rebecca Klopper dan Fadly: Saya Sudah Tidak <i>Sreg</i> Lagi!
Haji Faisal isyaratkan Tak restui hubungan Fadly dan Rebecca Klopper. (Foto: instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Fadly Faisal dan Rebecca Klopper dikabarkan telah putus. Bahkan, kabar putusnya keduanya diduga tidak mendapatkan restu dari Haji Faisal ayah Fadly. 

"Kalau masalah Fadly, tanyakan saja ke Fadly jangan tanyakan ke saya karena saya tidak mau memberikan tanggapan lagi. Semua saya serahkan ke Fadly," ujar Fadly Faisal yang diunggah ulang akun gosip @rumpi_gosip, Selasa (8/8/2023).

Haji Faisal mengaku jika dirinya diduga tidak lagi bersimpati terhadap Rebecca Klopper dengan Fadly Faisal.

"Saya memang kurang sreg, sudah tidak nyambung lagi. Kalau saya sudah tidak sreg, tentu kalian sudah pasti tahu jawaban dari saya," tegas Haji Faisal.

Fadly Faisal

"Kalau kalian jadi saya gimana?," tuturnya lagi.

Tak itu saja, Haji Faisal juga meminta agar dirinya untuk tidak lagi dipertanyakan soal restu Fadly Faisal dengan Rebecca Klopper.

"Dulu saya banyak memberikan statement, tapi sekarang saya tidak bisa lagi bicara soal itu atau menanggapi lagi," tuturnya.

Melihat unggahan itu, membuat netizen langsung membanjiri kolom komentar. Tak sedikit pula netizen yang memahami atas perasaan dari Haji Faisal sebagai orangtua.

"Setuju banget itu pak...Realistis nya orang tua mau yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya," tulis netizen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067934/dewi_zuhriati_dan_fuji-i78D_large.jpg
Dewi Zuhriati Menangis hingga Gemetar saat Tubagus Joddy Datang ke Rumah untuk Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067291/haji_faisal-Qy4d_large.jpg
Tubagus Joddy Diusir Haji Faisal saat Datang ke Rumah untuk Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058846/haji_faisal-ZXwh_large.jpg
Haji Faisal Janji Hadiri Sidang Penipuan dan Penggelapan Eks Manajer Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051374/haji_faisal-S7ws_large.jpg
Pesan Haji Faisal untuk Atta Halilintar Usai Permintaan Maafnya Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049234/dewi_zuhriati-qbOU_large.jpg
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047981/doddy_sudrajat-3J2L_large.jpg
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement