Haji Faisal Isyaratkan Tak Restui Rebecca Klopper dan Fadly: Saya Sudah Tidak Sreg Lagi!

JAKARTA - Fadly Faisal dan Rebecca Klopper dikabarkan telah putus. Bahkan, kabar putusnya keduanya diduga tidak mendapatkan restu dari Haji Faisal ayah Fadly.

"Kalau masalah Fadly, tanyakan saja ke Fadly jangan tanyakan ke saya karena saya tidak mau memberikan tanggapan lagi. Semua saya serahkan ke Fadly," ujar Fadly Faisal yang diunggah ulang akun gosip @rumpi_gosip, Selasa (8/8/2023).

Haji Faisal mengaku jika dirinya diduga tidak lagi bersimpati terhadap Rebecca Klopper dengan Fadly Faisal.

"Saya memang kurang sreg, sudah tidak nyambung lagi. Kalau saya sudah tidak sreg, tentu kalian sudah pasti tahu jawaban dari saya," tegas Haji Faisal.

"Kalau kalian jadi saya gimana?," tuturnya lagi.

Tak itu saja, Haji Faisal juga meminta agar dirinya untuk tidak lagi dipertanyakan soal restu Fadly Faisal dengan Rebecca Klopper.

"Dulu saya banyak memberikan statement, tapi sekarang saya tidak bisa lagi bicara soal itu atau menanggapi lagi," tuturnya.

Melihat unggahan itu, membuat netizen langsung membanjiri kolom komentar. Tak sedikit pula netizen yang memahami atas perasaan dari Haji Faisal sebagai orangtua.

"Setuju banget itu pak...Realistis nya orang tua mau yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya," tulis netizen.