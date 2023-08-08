Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Ajukan Syarat Ini untuk Pria yang Ingin Menikahinya

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:20 WIB
Dewi Perssik Ajukan Syarat Ini untuk Pria yang Ingin Menikahinya
Dewi Perssik (Foto: Instagram/@dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik kini sedang menjalin asmara dengan seorang pilot bernama Rully. Bicara soal jenjang selanjutnya, sang pedangdut berharap rumah tangganya bisa langgeng bila menikah lagi.

Pelantun Mimpi Manis ini berhati-hati mencari pasangan. Sebab, ia sudah merasakan pahitnya perceraian hingga tiga kali.

Oleh karena itu, Dewi Perssik memiliki kriteria khusus yang harus dimiliki calon imamnya nanti. Ia mengajukan syarat yang sebetulnya sudah menjadi tanggung jawab seorang suami, yakni harus mau bekerja keras mencari nafkah.

"Paling penting dia mau kerja," ujar Dewi Perssik saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dewi tak ingin hidup bersama seorang suami pemalas sehingga menggampangkan segala urusan rumah tangga.

"Kalau udah mau kerja, ada tanggung jawabnya, jangan sampe 'gampang lah'," sambungnya.

