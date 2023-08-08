3 Orang Indonesia yang Sukses Berakting di Korea Selatan

JAKARTA - Deretan orang Indonesia yang sukses berakting di Korea Selatan dan membuktikan bahwa kesempatan selalu terbuka di manapun kita berkarier. Beberapa dari mereka, datang ke Negeri Ginseng sebagai istri dan ibu.

Lainnya, menuntut ilmu hingga punya punya karier di industri kreatif. Sementara lainnya tercatat sebagai aktor ternama Indonesia yang juga berkarier di Hollywood. Penasaran siapa mereka? Berikut ulasan Okezone.

1.Yannie Kim





Yannie Kim memutuskan pindah ke Korea Selatan setelah menikah, pada 2004. Di sana, dia membangun karier aktingnya dan tercatat sudah tampil sebagai cameo dalam beberapa drama populer Korea.

Beberapa drama Korea yang pernah dibintanginya adalah Voice 3, Hospital Ship, Yong Pal, Strangers from Hell, dan If You Wish Upon Me. Deretan kesempatan itu membuatnya berkesempatan satu frame dengan aktris Lee Hana, Joo Won, Ha Ji Won, Kang Min Hyuk, dan Lee Jin Wook.