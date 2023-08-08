Syahnaz Jarang Ucap I Love You, Jeje Govinda: Kalau Mau Naik Pesawat Doang

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah disebut jarang mengucapkan kalimat I Love You pada suaminya, Ritchie Ismail alias Jeje Govinda. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Jeje di hadapan Nagita Slavina selaku kakak iparnya.

Dalam video yang tayang di akun YouTube BUND Lifetainment, Jeje mengungkapkan fakta bahwa Syahnaz jarang bersikap romantis padanya. Bahkan, Syahnaz disebut hanya mengucapkan I love you pada Jeje ketika hendak naik pesawat.

"Tapi memang Nanas (Syahnaz Sadiqah) nggak pernah bilang I love you gitu?," tanya Nagita dalam video tersebut.

"Ya bilang," kata Syahnaz.

"Kalau mau naik pesawat doang," sahut Jeje yang membuat Syahnaz langsung memukulnya.

Tak hanya itu, saat ditanya soal siapakah yang paling mencintai, Syahnaz menyebut jika dirinya dan Jeje saling memiliki perasaan tersebut. Akan tetapi, Jeje lah yang disebut kerap menunjukkan sisi romantisnya pada adik Raffi Ahmad tersebut.