Hetty Koes Endang Masih Sering Latihan Vokal Demi Jaga Kualitas Pita Suara

JAKARTA - Hetty Koes Endang masih terus menjaga kualitas vokalnya sebagai salah satu penyanyi. Meski usianya sudah tak lagi muda, 66 tahun, pelantun Merinding Bulu Romaku ini mengatakan jika salah satu caranya menjaga kualitas suaranya adalah dengan terus melakukan latihan vokal.

Bukan cuma berlatih vokal, penyanyi kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat ini juga melakukan sejumlah latihan lain untuk menjaga pita suaranya. Salah satunya dengan olahraga untuk mengatur napas.

“Berjalan 3000 ribu langkah untuk stamina kita saat bernyanyi, kemudian pemanasan dan melatih diafragma. Itu harus,” ujar Hetty, saat ditemui pada Senin, 7 Agustus 2023 kemarin.

Hetty mengaku di usia yang tak lagi muda, ia sudah tak mampu lagi bernyanyi dengan nada yang terlalu tinggi. Penyanyi yang hits di era 70-an ini menjelaskan pentingnya melatih vokal agar pita suaranya tidak kaku.

Namun, ia tetap berusaha menjaga kualitas vokalnya agar tetap merdu.

“Tidak dipungkiri suara tinggi sudah tidak ada, terus terang kita punya pita suara ini sudah keras, jadi harus dilatih,” bebernya.