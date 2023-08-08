Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fokus dengan Karier, Model Devi Octaviani Kini Punya 3 Cabang Coffee Shop

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:05 WIB
Fokus dengan Karier, Model Devi Octaviani Kini Punya 3 Cabang Coffee Shop
Devi Octaviani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Devi Octaviani merupakan seorang model yang mengawali kariernya dari keisengannya mengikuti event foto. Mengaku hobi difoto, Devi pun mengaku merasa nyaman saat berpose di depan kamera hingga memilih untuk menjadikan model sebagai profesinya.

Dari keisengannya tersebut, perempuan kelahiran Surabaya, 14 Oktober 1998 ini mulai mendapatkan tawaran endorse. Hal itu bahkan membuatnya semakin bersemangat untuk menjalani kariernya sebagai model.

"Awalnya cuma iseng-iseng ikutan event photo dan hanya melakukan hobby saja. Lama-lama jadi nyaman dan berubah menjadi profesi. Awalnya hobby doang, tapi lama-lama seru, banyak endorse-an masuk dan dapat pengalaman baru jadi ingin terus berkembang," ujar pemilik akun Instagram @devioctaviaani tersebut.

Menjalani karier sebagai model, tentu ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Devi. Namun, ia merasa bahwa tantangan tersebut bukanlah sebuah kesulitan yang berarti.

Devi Octaviani

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/624/3177009//sienna_valencia-Ogz5_large.JPG
Raih Segudang Prestasi di Usia Dini, Sienna Valencia Bagikan Tips Bagi Jadwal Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167//nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/611/3173582//fuji-cVXA_large.jpg
Fuji Masuk Nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2025, Lalui Seleksi Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/625/3111645//seni_lukis-DRZG_large.jpg
Kolaborasi Seni dan Fashion: Merayakan Kekuatan Budaya Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement