Fokus dengan Karier, Model Devi Octaviani Kini Punya 3 Cabang Coffee Shop

JAKARTA - Devi Octaviani merupakan seorang model yang mengawali kariernya dari keisengannya mengikuti event foto. Mengaku hobi difoto, Devi pun mengaku merasa nyaman saat berpose di depan kamera hingga memilih untuk menjadikan model sebagai profesinya.

Dari keisengannya tersebut, perempuan kelahiran Surabaya, 14 Oktober 1998 ini mulai mendapatkan tawaran endorse. Hal itu bahkan membuatnya semakin bersemangat untuk menjalani kariernya sebagai model.

"Awalnya cuma iseng-iseng ikutan event photo dan hanya melakukan hobby saja. Lama-lama jadi nyaman dan berubah menjadi profesi. Awalnya hobby doang, tapi lama-lama seru, banyak endorse-an masuk dan dapat pengalaman baru jadi ingin terus berkembang," ujar pemilik akun Instagram @devioctaviaani tersebut.

Menjalani karier sebagai model, tentu ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Devi. Namun, ia merasa bahwa tantangan tersebut bukanlah sebuah kesulitan yang berarti.