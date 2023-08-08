Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bangganya Titi DJ Antusias Saksikan Penampilan Stephanie Poetri Manggung di LA

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |11:30 WIB
Bangganya Titi DJ Antusias Saksikan Penampilan Stephanie Poetri Manggung di LA
Titi DJ Bangga lihat penampilan Stephanie Poetri (Foto: IG Titi DJ)
JAKARTA - Anak Titi DJ, Stephanie Poetri, kian bersinar di kancah internasional. Sang bunda pun bangga melihat karier gemilang Stephanie di usia mudanya.

Diva Pop Indonesia itu membagikan momen antusiasnya saat menyaksikan penampilan Stephanie dilayar kaca.

Stephanie menjadi penampil di festival Head In The Clouds Festival yang berlangsung di Los Angeles (LA), Amerika Serikat.

Bangganya Titi DJ Antusias Saksikan Penampilan Stephanie Poetri Manggung di LA

"Dan lagi-lagi aku hanya bisa nonton lewat streaming di TVku di rumah dengan pake daster, seperti tahun lalu," tulis Titi DJ dikutip dari Instagramnya @titidj, Selasa (8/8/2023).

Dalam postingannya, Titi DJ terlihat duduk manis didepan TV meski hanya menggunakan daster bermotif bunga.

Bahkan, dalam video bagian kedua, sang Diva ikut berjoget seolah hanyut dalam penampilan putrinya di atas panggung.

"Karena kemarin masih pagi banget jadi bangun tidur langsung keluar kamar nyalain TV terus nonton dia, belum sempat mandi! Di LA sana jam 5 sore, di Jakarta jam 7 pagi," lanjutnya.

Semula, Titi sudah merencanakan untuk menyaksikan langsung penampilan anaknya di Negeri Paman Sam.

Namun, hal tersebut urung dilakukan lantaran dirinya harus menjalani promosi usai merilis single baru.

"Tadinya rencana mau kesana untuk lihat Head In The Clouds Festivalnya langsung, tapi apa daya, banyak yang harus dilakukan disini karena aku juga baru aja rilis single, jadi ada promo-promo, syuting-syuting dan sebagainya," katanya.

Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi rasa bahagianya dengan kesuksesan Stephanie di dunia tarik suara.

