Panji Petualang Positif Diabetes, Begini Kondisinya

JAKARTA - Lama tak terlihat kabarnya, ternyata Panji Petualang positif diabetes. Hal itu terlihat saat Kang Dedi Mulyadi mengunjungi kediaman Panji Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat.
"Kamu kenapa itu wajahnya, kok pucat sekali. Sakit apa kamu, Panji?," ucap Kang Dedi Mulyadi kepada Panji Petualang di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Selasa (8/8/2023).
"Aku lagi sakit pak, sakit gula," jawab Panji Petualang.
"Memang berapa gula mu?," tanya Kang Dedi Mulyadi.
"Kadang 300, kadang 200," ujar Panji Petualang.
Mendengar jawaban dari Panji Petualang membuat Kang Dedi Mulyadi kaget. Pasalnya, dari usia Panji Petualang terbilang masih muda.
"Kenapa bisa kena gula?, memangnya kamu ada riwayat gula dari keluarga?," ujar Kang Dedi Mulyadi.
"Ada, dari bapak," ujar Panji Petualang.
Bahkan, Kang Dedi Mulyadi mempertanyakan mengapa Panji Petualang bisa positif diabetes.
"Selain genetik, dokter bilang apa sampai kamu positif gula," ucap Kang Dedi Mulyadi.
"Pola makan," ujar Panji Petualang.
"Aduh, kamu itu harus merawat tubuh. Ibaratnya, kendaraan yang kita punya saja harus dirawat. Begitupula tubuh kamu," tutur Kang Dedi Mulyadi.