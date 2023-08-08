Park Seo Joon Klarifikasi Dianggap Tak Sopan ke Park Bo Young, Malah Makin Dihujat

SEOUL - Aktor Park Seo Joon menanggapi kritikan netizen tentang sikapnya yang dinilai tidak sopan kepada lawan mainnya, Park Bo Young, dan fans saat greeting stage film Concrete Utopia. Sayangnya, penjelasannya malah jadi sasaran hujatan.

Ada beberapa kejadian yang menyeret nama Park Seo Joon selama sesi geeting stage pemain Concrete Utopia di Seol, Korea Selatan pada Sabtu, 5 Agustus lalu. Yang paling mendapat perhatian adalah saat seorang fans perempuan mendekatinya dan memeluknya dengan tiba-tiba. Namun, kontroversi saat dia menolak bando couple dari Park Bo Young justru paling disorot dan membuatnya dihujat netizen.

Bermaksud meredam tuduhan netizen yang menilainya tidak sopan, aktor yang dikabarkan tengah berpacaran dengan YouTuber Xooos itu pun angkat bicara. Melalui pancafe resminya, dia mengutarakan perasaan dan pendapatnya tentang insiden tersebut.

“Aku ingin menulis pesan ini dengan memerhatikan siapa saja yang mungkin terpengaruh dan terluka. Awalnya aku bingung ketika mengetahui fakta ini (kontroversi yang terjadi). Aku percaya bahwa penggemarku mungkin lebih tertekan dari pada aku,” tulisnya mengawali pesan, dikutip dari Allkpop, Selasa (8/8/2023).

Park Seo Joon kemudian mengatakan telah membaca surat dari para penggemar dan merasa bisa tidur nyenak. Namun, dia terkejut ketika keesokan harinya justru mendapati berita liar yang membuat citranya jadi buruk.

Dalam suratnya, Park Seo Joon terlebih dahulu mengungkapkan keterkejutannya akan tingkah fans yang tiba-tiba memeluknya. Dia juga berupaya menyelesaikan masalah itu secara baik-baik tanpa melibatkan hukum.

“Selama greeting stage Sabtu lalu, akt tidak menyadari gangguan tersebut. Tiba-tiba, Baku menemukan diri dipeluk seseorang. Ada aroma alkohol jadi aku pikir orang itu membuat kesalahan. Aku terkejut dan berusaha menyeelsaikan situasinya dengan baik,” ujar Park Seo Joon.