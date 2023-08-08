Advertisement
Sunny SNSD Resmi Keluar dari SM Entertainment Setelah 16 Tahun, Ungkap Syukur pada Fans

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |10:50 WIB
SEOUL - Perayaan ulang tahun ke-16 Girls’ Generation atau SNSD pada 5 Agustus lalu menyisakan misteri tentang salah satu membernya, Sunny. Kini, pemilik nama asli Lee Soonkyu itu resmi meninggalkan SM Entertainment, agensi yang selama 16 tahun membesarkan namanya.

Rumor tentang hengkangnya Sunny termasuk dari Oh GG! (Sub unit SNSD yang dikelola SM Entertainment) muncul sebab dia tidak menulis surat untuk fans dalam rangka hari jadi ke-16 SNSD. Agensi yang mengunggah pesan dari Taeyeon, Yoona, Yuri, dan Hyoyeon.

Hari ini, Selasa (8/8/2023), melalui unggahan Instagramnya, Sunny akhirnya angkat bicara. Dia mengabarkan pada SONE -sebutan fans SNSD- jika saat ini dia tidak lagi bersama SM Entertainment.

Sunny SNSD hengkang dari SM Entertainment setelah 16 tahun. (Foto: Instagram/@515sunnyday)

“Halo, ini Sunny Girls’ Generation. Aku menulis hari ini karena ingin mengatakan sesuatu, juga sebagai pesan rasa syukur untuk anniversary ke-16 tahun Girls’ Generation,” tulis Sunny mengawali postingannya.

Pemilik nama lain Susan itu kemudian mengungkpkan rasa syukur berterima kasih kepada banyak orang atas segala dukungan selama 16 tahun berkarier bersama SM Entertainment. “Memberku yang berharga, yang seperti versi diriku yang lain, keluargaku, semda staf yang selalu bekerja dan mendukungku, fans yang keberadaannya selalu menguatkanku,” katanya.

