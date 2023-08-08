Kecam Konten Oklin Fia, Abidzar Al Ghifari: Sampah, Jijik Banget!

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari secara tegas menolak konten Tiktoker Oklin Fia yang mengundang kontroversi. Diketahui perempuan berhijab itu menyebarkan konten menjilat es krim sembari jongkok di depan alat vital pria.

Putra almarhum ustadz Jefri Al Buchori itu meluapkan kekesalannya atas tindakan Oklin Fia yang meresahkan.

Saking geramnya, Abidzar sampai menyebut cara jualan Oklin Fia itu sampah dan tidak pantas dilakukan untuk perempuan yang berhijab.

"Jujur @oklinfia jualan lu sampah sih menurut gua. Mau jadi pornstar nggak usah pake hijab neng," tulis Abidzar Al Ghifari di Instagram Story miliknya, Senin (7/8/2023).

"Lepas aja tu hijab baru deh kita maklumi dengan semua gaya dan konten yang lu buat Pake hijab foto sama botol azul plus p*n*s cake and others 21+ stuff???" tambah Abidzar.

Awalnya pemain film Balada Si Roy ini merasa biasa saja, akan tetapi makin ke sini konten Oklin Fia semakin parah. Sehingga sebagai sesama Muslim Abidzar merasa muak dengan tindakan Oklin Fia.

"Sedangkan dengan konten plus gaya lu dalam bersosial media itu nggak mencerminkan adab dan akhlak yang diajarin sama panutan kita semua," ujar Abidzar Al Ghifari.

"Gua juga bukan orang alim. Tapi setidaknya gua masih malu untuk berbuat seperti lu dan juga dipamerin di sosial media. Semoga kita semua diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa," kata Abidzar Al Ghifari.